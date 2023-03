Organiziraju Speed date uz vegetarijanske delicije

Kratki spoj u suradnji s Vegehopom organizira "speed date" za samce u dobnoj skupini od 35 do 45 godina, i to one koji ne jedu meso. Brzi spojevi za vegane i vegetarijance večeras su u 20 sati u restoranu u Vlaškoj 79, a broj mjesta ograničen je, pa može sudjelovati po devet pripadnika svakog spola. Sudionici će, prema poznatom principu, imati priliku razgovarati po nekoliko minuta, potom će šapnuti svoje favorite, a organizatori će spojiti one koji su "kliknuli". Nakon upoznavanja, ekipa iskusnih kuhara iz Vegehopa poslužit će svima slane i slatke delicije. Ulaznica stoji 28 eura, a može se kupiti na mrežnim stranicama Kratkog spoja. (mimi) •