Opet išaran spomenik Tuđmanu. Bandić: Vandal je snimljen i priveden

Spomenik prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu ponovno je išaran. Ovog puta s jedne strane nalazi se grafit ''Bandić lopov'', dok je s druge strane napisano ''Mila'' uokvireno srcem.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio da je, po njegovim informacijama, počinitelj, koji je noćas išarao grafitima spomenik Franje Tuđmana, snimljen videokamerama, priveden u policiju i da će snositi svoj dio odgovornosti za uništavanje gradske imovine.

"Vandalizam se kažnjava i neka institucije rade svoj posao", komentirao je Bandić Spomenik je pod videnadzorom, a počinitelj je već "priveden tamo gdje treba biti", potvrdio je Bandić novinarima na obilježavanju Svjetskog dana svjesnosti o autizmu.

Gradonačelnik ne zna postoje li mogućnosti da se Tuđmanov spomenik dodatno zaštiti od budućih vandalskih ispada. Postoje, kaže, kamere i službe koje čuvaju. Poručio je i da treba odvojiti demokraciju od ulice i anarhije.

"Treba samo donijeti zakon da tata i mama plate pola spomenika, onda neće nitko ništa više risati. Ali to treba donijeti Vlada, a ne Grad Zagreb. Mi nemamo mogućnost donijeti ni uredbu sa zakonskom snagom, a kamoli zakon. A to je naša imovina, to su novci poreznih obveznika ovoga grada. Prema tome, demokracija - da, prosvjedi -da, ali vandalizam i uništavanje gradske imovine - ne", zaključio je gradonačelnik čije se ime noćas našlo na spomeniku.

Ovo nije prvi put da je spomenik oštećen. Početkom godine Filip Drača na njemu je nacrtao srp i čekić. Policija je objavila snimke nadzornih kamera te je on ubrzo uhvaćen, a proveo je i noć u policijskoj postaji. Zaradio je i prekršajnu prijavu za remećenje javnog reda i mira.

Na spomenik su bačena i jaja i to na Valentinovo. Novi grafiti brzo su uklonjeni sa spomenika.

Foto: Vecernji.hr