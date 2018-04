Odlučili riješiti stari problem, ali tek su na dokumentaciji

Za prelazak Mosta mladosti vozači, barem sami tako kažu, imaju uglavnom samo jedan način – po sredini!

Lijevi i desni trak, jer na mostu su tri, uglavnom izbjegavaju jer površine su to na kojima najčešće završe odlomljeni komadi rubnjaka i pločnika pa se jednostavan put preko Save pretvori u nešto nalik sljemenskom slalomu. Kad padne kiša, kažu, vožnja je još i gora.

Znakovi upozorenja svugdje

– Lokve koje se stvore uz pločnik duboke su i po dvadesetak centimetara. Svi koji redovito voze mostom znaju da kad kiši, iako je na njemu ograničenje 70 kilometara na sat, ne smiju prijeći 40, jer će inače završiti u ogradi – objašnjava tako Alen Tomašević s Borovja dok stojimo pokraj prometnog znaka koji upozorava da su se odlomili i po kilogram teški betonski rubnjaci.

Znakovi su to koji se, kaže nam sugovornik, na mostu pojavljuju svako malo, a naći ih se može na svim zagrebačkim prijelazima preko Save.

– Ne bi se postavljala upozorenja da se ne očekuje da će se to i dalje događati. Nije mi jasno kako se to nije riješilo prošle godine kada se most asfaltirao – govori Alen Tomašević podsjećajući na investiciju od 1,4 milijuna kuna, koliko se prošlog ljeta dalo za nešto više od kilometar „obnove“ Mosta mladosti.

Sanirao se tada kolnik s pristupnim rampama, ugradili su se novi poklopci instalacijskih šahtova te se obnovila prometna signalizacija. To je bio samo djelić, kažu u Gradu, ali kada će početi cjelovita obnova, ovisi o – „ raspoloživim sredstvima“.

– Projektna dokumentacija za sanaciju Mosta mladosti – jugozapadni prilazni vijadukt – završena je te će se pokrenuti postupci javne nabave za odabir izvođača radova u skladu s osiguranim financijskim sredstvima – kažu u Gradu, gdje se, čini se, čekalo upravo ovo proljeće da se uhvati u koštac sa svim savskim prijelazima.

Sanacije u tri faze

Ovog mjeseca, naime, planira se početi javna nabava za sanaciju Domovinskog mosta, za sanaciju starog Savskog mosta javna nabava za izradu projektno-tehničke dokumentacije završila je prije nekoliko dana, a ona za Jadranski most, kažu, „pri kraju“ je. Što se Podsusedskog tiče, obnova je „ tijeku“.

– Prije dvije godine saniran je srednji stup mosta, a ove godine sanira se stup u Savi na samoborskoj strani. Čeka se proljeće radi nastavka radova.

Također, ove godine planira se pokrenuti sanacija stupa na podsusedskoj strani – kažu u Gradu u kojem planiraju riješiti i problem Mosta slobode, o čemu je Večernji list već pisao.

– Most slobode planira se sanirati u tri faze od kojih je prva planirana tijekom 2018. godine te će uključivati sanaciju nogostupa, vijenaca i ograda na mostu. Iduća faza sanacije uključuje suradnju s Vodoopskrbom i odvodnjom s ciljem zamjene magistralne vodovodne mreže postavljene u samoj konstrukciji mosta te sanaciju glavne čelične rasponske konstrukcije. Napominjemo da su vodovodne cijevi u lošem stanju te zbog puštanja vode čine štetu mostu i upornjačkim prostorijama mosta – kažu u Gradu, u kojem planiraju za radove s Vodoopskrbom projektno-tehničku dokumentaciju izraditi ove godine, a onda sanirati upornjačke prostorije, stubišta i fasadni dio.

Upornjake, koji Zagrepčane najviše muče jer oni su ti koji ih drže na mostu, a ne ispod njega, dodaju u Gradu, „prije radova na magistralnom vodovodu, nije moguće sanirati“.