Moj uređaj za čišćenje motora smanjit će 20 % zagađenje zraka

Stari benzinac pao je na ekotestu zbog prevelike emisije štetnih plinova, no ona se nakon sat vremena smanjila za 45 posto i vozilo je zadovoljavalo sve propisane kriterije. Također, smanjili su se buka i vibracija, ali i potrošnja, a sve zbog “sustava za proizvodnju ortovodika”, izuma koji bi trebao smanjiti zagađenost zraka u Zagrebu, a možda i u svijetu.

Nagrada za životno djelo

Riječ je o patentu mladog inovatora Petra Jončića koji je jučer predstavljen javnosti kao glavna karika projekta „Zagreb – zeleni grad“ koji su pokrenuli Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Grad Zagreb.

– Cilj je očistiti unutrašnjost motora od neizgorenih dijelova goriva koji se talože. Čisti motori “lakše dišu”, imaju dulji vijek trajanja i manje se kvare, bolje i brže rade te ispuštaju manje plinova. Potrošnja se pak smanjuje od 5 do 15 posto – kaže Jončić te dodaje da dosad nije postojao nijedan učinkovit način čišćenja motora.

– Moj uređaj iz destilirane vode proizvodi plin koji se kroz usis zraka ubacuje u vozilo. Vodena para otapa tvrdokorne naslage na motoru, čiste se i oni dijelovi motora do kojih se inače ne može ni doći, a emulzija koja se stvori izbaci se iz vozila mijenjanjem ulja – objašnjava 33-godišnji Zagrepčanin te ističe kako “tretman” za osobna vozila traje jedan sat, a kamioni i kombiji čiste se dva i pol sata. Ponosi se što je njegov uređaj potpuno proizveden u Hrvatskoj, a iz Hrvatske i ne namjerava otići. Dobio je i nagradu za životno djelo Nikola Tesla 2015. godine te je osvojio brojna priznanja na sajmovima inovacija, a tako je njegov izum primijetio Zagreb te mu je ponudio suradnju. “Štampar“ je stoga uz Jončićevu tvrtku Genijator te tvrtke GGT, Smart sense i Mapos usluge osnovao konzorcij za realizaciju projekta “Zagreb – zeleni grad“.

Ne gubi se garancija

– Mogli bismo stati na kraj zagađenosti zraka što još nitko nije uspio. I to u trenutku kada je promet najveći zagađivač u urbanim sredinama i kada svake godine zbog lošeg zraka umire sedam milijuna ljudi u svijetu – kaže ravnatelj “Štampara” Zvonimir Šostar te dodaje da su ispitivanja pokazala da ta tehnologija smanjuje emisiju plinova od 30 do 95 posto.

Jučer je počeo pokusni projekt čišćenja motora 100 vozila, a budu li podaci u skladu s očekivanjima, osnovat će se četiri do šest ekocentara u kojima će se postaviti 250 malih plavih i lako mobilnih uređaja. To je dovoljno da se svih 400-tinjak tisuća vozila u Zagrebu pročisti jednom godišnje, odnosno nakon 15-ak tisuća kilometara kako je i preporučeno. Automobili ne gube garanciju odu li na čišćenje, a još nije zabilježen nijedan loš efekt te metode. Patent, naime, ispunjava sve zakonske i tehničke uvjete, pa je dobio i CE oznaku Europske unije.

– Dugoročno bi se onečišćenje zraka u Zagrebu trebalo smanjiti za 20 posto, pa ne čudi da su nam se javili i drugi gradovi iz Europe i svijeta koji su jako zainteresirani za projekt – rekao je Šostar.