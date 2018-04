Primjećujete li što nije u redu s pločom arhitekata koji su zadužili Zagreb?

Svoje su radove uvijek obilježavali pločicama u prizemlju zgrada. Da ne bi bilo zabune, na svakom zdanju koje su projektirali vodeći arhitekti na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće ugravirali bi ime svog biroa. Natpis “Hönigsberg & Deutsch” tako stoji na gotovo stotinu kuća Donjega grada, a Leo Hönigsberg i Julius Deutsch u velikom su dijelu zaslužni za današnji izgled centra Zagreba. Jedna od njih je trokatnica na Trgu bana Jelačića 7 koju su arhitekti sagradili za trgovca Roberta Kolmara, brata poznatijeg bankara Edmunda Kolmara.

Oblikovali povijesnu jezgru

No, ta je zgrada na glavnom gradskom trgu zapela za oko Zagrepčaninu Želimiru Sabolu, koji gotovo svakodnevno na Jelačić-placu pije kavu. Razlog je to što već desetak godina gleda u mramornu ploču na kojoj pišu imena arhitekata, no da ne zna što piše, morao bi poprilično nagnuti glavu da bi pročitao natpis. Ploča je, naime, sve to vrijeme naopako okrenuta, što pokazuje, kaže Sabol, koliko se drži do znamenitih arhitekata koji su oblikovali povijesni dio grada.

– Ploču su postavili naglavačke kada su je skinuli da bi na zgradu pribili reklamu za mesnicu – kaže Želimir Sabol, dodajući da je već nebrojeno puta na to upozorio gradske službe, pa čak i Društvo arhitekata Zagreba. No, ploču još nitko nije pomaknuo.

I ne samo da ploča s imenima arhitekata stoji naopako, krivo su postavili i onu ispod nje, na kojoj u donjem desnom kutu stoji riječ “sagradili”. Da su ploče postavljene odgovarajuće, tvorile bi rečenicu “Sagradili: Hönigsberg & Deutsch, arhitekti”.

Zaštićeno kulturno dobro

Uz takav prizor svaki dan prolazi Božidar Petrač, dopredsjednik Društva hrvatskih književnika, koje na prvom katu upravlja i restoranom “Klub književnika”, no naopaku ploču je tek jučer uočio. Za propust nisu, kažu, znali ni u Društvu arhitekata Zagreba, ali će, dodaju, na njega upozoriti nadležne.

Zgrada je zaštićeno kulturno dobro, a i u procesu je povratka vlasnicima kojima je oduzeta u Drugom svjetskom ratu, pa je moguće i to razlog, kažu susjedi, što se na obrnutu ploču ne reagira.

