Na izložbe u Etnografskom muzeju neće se moći do 27. veljače

Zbog radova na zaštiti fundusa i fumigacije drvene građe, odnosno dezinsekcije, Etnografski će muzej biti zatvoren od ponedjeljka do 27. veljače. Stoga ovoga petka zbog priprema za zatvaranje ondje neće biti programa u povodu Noći muzeja. Do kraja tjedna se pak mogu razgledati četiri izložbe.

Točnije, “Igračke – djetinjstvo zauvijek”, gostujuća arheološka izložba “Djetinjstvo u davna vremena”, “Kapa dolje! Priča o (ne)pokrivanju glave” te stalni postav hrvatske i izvaneuropskih kultura. Radno vrijeme muzeja je od 10 do 18 sati, odnosno nedjeljom do 13 sati. Do ponovnoga otvaranja posjetitelji mogu i online prošetati stalnim postavom ili pak pogledati neku od virtualnih izložbi poput “Škrinje pune digitalnih tajni”, “Tamo gdje su pčele doma”...