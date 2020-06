LADO Electro otvara 'Ljeto u MSU'

Ljeto u MSU već je šest godina prepoznato kao najkvalitetnije i najpopularnije multimedijsko ljetno događanje ne samo u Zagrebu i Hrvatskoj, već po ocjeni kritičara i u ovom dijelu Europe, koje je do sada posjetilo preko 35 tisuća posjetitelja. Sedmo se, naime, otvara, koncertom LADO Electro, nevjerojatanim spojem modernog i tradicionalog, elektra i etno poetike.

U sklopu Ljeta u MSU, uz koncert, možete pogledati i izložbu „Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma“, performans „Klarinet i petlje“ Tina Dožića, Branimira Norca i Mirne Pavičić te film „Tusta“, biografski dokumentarac o Branku Črncu Tusti i njegovom pulskom punk-rock sastavu KUD Idijoti.

Audiovizualna izvedba eksperimentalne glazbe „Klarinet i petlje“ nastala je u suradnji umjetnika Tina Dožića, glazbenika Branimira Norca i autorice Mirne Pavičić, tijekom koje Dožić uživo radi loopove (petlje) jednostavnih dionica izvođenih na klarinetu (Norac) uz vizuale projekcija petlji 16 mm filma na dva filmska projektora (Pavičić). Performans počinje u dvorani Gorgona 18 sati.

„Tusta“ je biografski dokumentarac o Branku Črncu Tusti i njegovom pulskom punk-rock sastavu KUD Idijoti. Zbog svog beskompromisnog antifašističkog stava i borbe za prava potlačenih i obespravljenih, Tusta je bio pravi heroj radničke klase, a njegove poruke o toleranciji, suživotu i socijalnoj pravdi i danas žive među generacijama fanova. Kroz ovaj film, nastao u produkciji Factuma, otkriva se i Tustina intimna, ljudska dimenzija koja ga je u konačnici i učinila punk-rock ikonom. Film se prikazuje u dvorani Gorgona u19 sati.

Cijena ulaznice za koncert je 30,00 kn, a sav prihod od ovog koncerta ide u humanitarne svrhe za pomoć umjetnicima čiji su stanovi i kuće stradali u nedavnom potresu u Zagrebu. Sredstva za pomoć se prikupljaju u suradnji s Hrvatskim društvom likovnih umjetnika. Ulaznice za manifestaciju Ljeto u MSU 2020 možete kupiti putem sustava EVENTIM i na recepciji MSU-a od utorka do subote od 11 do 18 sati. Na dan koncerta ulaznice se mogu kupiti na recepciji MSU-a do 21 sat. Broj ulaznica je ograničen.