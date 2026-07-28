FOTO Jeste za zlatnik? Na Glavnom kolodvoru u Zagrebu osvanuo poseban automat, evo o čemu se radi

Po uzoru na veće turističke gradove, na Glavnom kolodvoru može se pronaći automat na kojem se može kupiti uspomena iz Zagreba i Hrvatske u obliku pozlaćenog novčića.
Po uzoru na veće turističke gradove, na Glavnom kolodvoru može se pronaći automat na kojem se može kupiti uspomena iz Zagreba i Hrvatske u obliku pozlaćenog novčića.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Cijena ovog suvenira iznosi četiri eura.
Cijena ovog suvenira iznosi četiri eura.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Dovoljno je ubaciti novac, odabrati motiv i za nekoliko sekundi iz automata izlazi suvenirski novčić.
Dovoljno je ubaciti novac, odabrati motiv i za nekoliko sekundi iz automata izlazi suvenirski novčić.
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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