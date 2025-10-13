Jonjić otkrio zahtjev s kojim se susreću mladenci u Zagrebu: U svadbenim salama zabranjuju Thompsonove pjesme

Gostujući u emisiji Podcast Velebit, aktualni zagrebački skupštinar, pravnik i predsjednik stranke Jedino Hrvatska! Tomislav Jonjić govorio je o nizu aktualnih nacionalnih i lokalnih tema, no pažnju javnosti privukao je isječak u kojem spominje – Marka Perkovića Thompsona.

– Sin jednog mog klijenta s budućom ženom razgledava svadbene sale po Zagrebu. U nekoliko njih su se susreli sa zahtjevom da se ne smiju puštati Thompsonove pjesme. Pitali su je li on jedini autor na koga se zabrana odnosi, pa sudeći po tome može se pjevati “Oj vojvodo Sinđeliću” – izjavio je Jonjić u emisiji.