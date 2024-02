Jedan od najvećih domova zdravlja u Zagrebu ide u obnovu: Dobit će i solarni krov i još štošta

Nakon 43 godine jedna od najvećih javnozdravstvenih ustanova u Novom Zagrebu priprema se za obnovu. Za objekt Doma zdravlja Zagreb – Centar, odnosno njegovu podružnicu u Sigetu, na Aveniji Većeslava Holjevca 22, u tijeku je javna nabava za izradu projektne dokumentacije kao prvog preduvjeta za obnovu zdanja od osam tisuća kvadrata otvorenog davne 1981. godine.

U gotovo pola stoljeća dom nikada nije cjelovito obnovljen, a projektnim zadatkom koji je baza za izradu glavnog projekta i sve dokumentacije za obnovu predviđena je prije svega energetska obnova krovišta, fasade, vrata, prozora, ali i sustava grijanja i hlađenja, rasvjete i ostalih instalacija.

Cilj je najmanje 50 posto smanjiti potrošnju struje i energije za grijanje. Također, plan je da zgrada 75 posto energije dobiva iz obnovljivih izvora, među kojima se planira i projektiranje sunčane elektrane na krovu objekta koja bi imala i baterijske kapacitete pa bi se tako struja proizvedena u sunčanijim ljetnim mjesecima mogla koristiti zimi.

POVEZANI ČLANCI:

Osim efikasnije zgrade po pitanju potrošnje struje, uređenjem će se objekt osvježiti i iznutra ugradnjom novih sustava rasvjete, smanjenjem potrošnje vode i adaptacijom toaleta, kao i suvremenim rješenjem automatskog i daljinskog upravljanja te mjerenjima potrošnje sustavima unutar zgrade.

Razmatrat će se i ugradnja novog ili dodatnih dizala, a osim energetske učinkovitosti, armirano-betonskoj zgradi, koja se pokazala otpornom u dvama potresima, trebat će potresnu otpornost dodatno povećati najmanje 10 posto. Uređivat će se i okoliš pa tako projekt treba uračunati i gradnju parkirališta za bicikle, punionice za električne automobile, kao i ozelenjavanje okoliša, ali i zeleni krov te fasadu.

17.01.2022., Zagreb - Lijecnici primarne zdravstvene zastite od danas pocinju testiranje brzim antigenskim testovima. U jutarnjim satima ispred Doma zdravlja Zagreb Zapad u Preckom te Doma zdravlja Zagreb Centar u Sigetu nema guzvi i dugackih redova. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kako sve to implementirati, pokazat će projektanti, koji se na gradski natječaj mogu javiti do 9. veljače. Nakon odabira ponuđača i sklapanja ugovora teče rok od pola godine za pripremu dokumentacije. Tada će se znati koliko će sve trajati, ali i koštati. No, gradsku blagajnu ovo ne bi trebalo previše zakinuti jer je obnova ambulante u Sigetu dio projekta ZA-GREEN, odnosno značajan dio sredstava pokrit će europski fondovi.

VIDEO Nebo u Trnskom prošarano bijelim tragovima