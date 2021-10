Donosimo vodič: Evo kako zagrebačke trgovine i centri rade na blagdan Svih Svetih

Blagdan Svih Svetih obilježava se sutra, što znači da će trgovine i robni centri sutra raditi, ali uglavnom skraćeno.

Konzum: Trgovine rade skraćeno, a usluga dostave i drive In-a neće biti dostupna. Možete, doduše, kreirati svoju narudžbu, ali ista neće biti isporučena sutra. Radno vrijeme po poslovnicama možete provjeriti ovdje.

Lidl: Trgovine će raditi skraćeno, do 14, 18 ili 20 sati ovisno o lokaciji. Potpuni popis dostupan je ovdje.

Kaufland: Trgovine rade skraćeno do 17 sati.

Spar i Interspar: Trgovine rade skraćeno do 14 sati. Popis možete vidjeti ovdje

City Center One: Ne radi, osim Interspara skraćeno i Cineplexxa od 14:30 do 22

Avenue Mall: Trgovine ne rade, barovi skraćeno od 16 do 21/22 sata. KFC radi do 22 sata, samo dostave, McDonald`s radi do 22.

Arena Centar: Trgovine ne rade, izuzev: Cinestar Arena IMAX od 10:30, Casino 08:00-24:00, McDonald's 11:00-21:30, Living room 10:00-19:00, Leggiero 08:00-22:00, Lorca bar 10:00-20:00.

Westgate: Centar je zatvoren.

POINT shopping center: Centar neće raditi, dok će ugostiteljski objekti raditi prema uobičajenom radnom vremenu. Teretana Invictus fitness radit će od 15 do 21 sat.

Eurospin: Trgovine će raditi skraćeno. Popis po poslovnicama pogledajte ovdje.

Pevex: Neće raditi.

Ikea: Robna kuća je zatvorena.

Emmezeta: Trgovine su zatvorene.

Bauhaus: Prodajni centri su zatvoreni.

Hrvatska pošta: Zatvoreni su svi uredi osim 10000 Zagreb (Branimirova 4) od 7:00 do 24:00 sata.

Gradska ljekarna Zagreb

Dežurne su ljekarne Av. V. Holjevca 22, Grižanska 4, Ilica 301, Ozaljska 1, Trg bana J. Jelačića 3.