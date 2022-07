Znanost koja potpuno ignorira realnost samo je opasna ideološka fikcija

Tko je krajem prošlog stoljeća studirao neki od društvenih fakulteta, poznato mu je kako situacija u društvenim znanostima nije bila sjajna, ali je postojao veliki zanos da dolaze bolja vremena. Društvene znanosti su u komunističkom dijelu svijeta desetljećima bile pod velikim pritiskom ideologije kako bi postale vjernom sluškinjom. A one su to, voljno ili nevoljno, uglavnom i bile.



"Društvenjaci" su zavidjeli "prirodnjacima". Vjerovalo se kako su prirodne znanosti bile pod znatno manjim utjecajem službene ideologije. Tamo je postojala nekakva istina, a dva plus dva je uvijek davalo četiri. Prirodne znanosti predstavljale su model za dezideologizaciju društvenih znanosti. Postojala je nada kako će se ljubav prema istini ponovno useliti i na fakultete društvenih znanosti.