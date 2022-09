Zemlja tuguje zbog smrti omiljene kraljice, novi kralj manje popularan

Razdoblje nacionalnog žalovanja za britanskom kraljicom Elizabetom II., koja je umrla u četvrtak u Škotskoj, trajat će zaključno s danom državnog pogreba, a sama kraljevska obitelj žalovat će još sedam dana nakon toga.

Topovi su danas ispucali 96 počasnih plotuna za svaku godinu kraljičina života, a novi kralj Charles III. održao je prvi govor, nakon zaključenja ovog izdanja. Buckinghamska palača još nije navela kada će kraljica biti pokopana, ali općenito se smatra da će pogreb biti 11 dana nakon njezine smrti.

Žao i Putinu i Xiju

Kralj Charles III. u četvrtak je rekao da zemlja tuguje zbog kraljičine smrti.

"Znam da će se taj gubitak osjetiti diljem zemlje, kao i u državama Commonwealtha, te među nebrojenim ljudima u svijetu", poslao je javnosti pismo novi kralj.

Mnogi se Britanci opraštaju od kraljice koja je 70 godina provela na tronu, a građanima te zemlje jasno je da je jedna era u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva završila te da je započela nova. I to ne samo za Britance, već i stanovnike u zemljama Commonwealtha.

Vlada je objavila upute o isticanju zastava te informacije o putovanjima, ali je dodala da ne postoji obveza otkazivanja ili odgode sportskih događanja. To je, naglašava vlada, diskrecijsko pravo pojedinačnih organizacija. Danas su u 13 sati po srednjoeuropskom vremenu zvonila crkvena zvona širom zemlje, a sutra će Charles III. i službeno biti proglašen kraljem. Počast je kraljici odala i premijerka Liz Truss koja je prije samo nekoliko dana od kraljice u Škotskoj dobila formalan pristanak za svoj mandat. Kraljevska obitelj već stoljećima ne sudjeluje izravno u političkom životu zemlje, već je to isključivo pravo parlamenta koji imenuje vladu.

Unatoč podosta napetim geopolitičkim odnosima između zapadnih demokracije i Kine te Rusije, pohvalama ulozi koju je kraljica imala na međunarodnoj sceni te žalovanju zbog njezine smrti pridružile su se mnoge vlade. Moskva je rekla da ruski narod duboko poštuje kraljicu Elizabetu II., njezinu mudrost i autoritet, ali i da predsjednik Vladimir Putin neće ići na njezin posljednji ispraćaj. Britanska i ruska vlada već su dugo u vrlo lošim odnosima.

Kineska je vlada, pak, u ime zemlje i naroda izrazila "najdublju sućut zbog smrti kraljice te iskrenu sućut kraljevskoj obitelji, vladi i narodu". Peking smatra da će kraljičina smrt biti velik gubitak za britanski narod. Predsjednik Xi Jinping istaknuo je da je kraljica Elizabeta II. bila prvi britanski monarh koji je posjetio njegovu zemlju te je izrazio nadu u razvoj dobrih odnosa Pekinga i Londona tijekom vladavine Charlesa III.

Mnoge vlade diljem svijeta izrazile su sućut Britancima. "Odlazak kraljice, koja je vodila Ujedinjeno Kraljevstvo kroz turbulentna vremena u svijetu, veliki je gubitak ne samo za britanski narod nego i za međunarodnu zajednicu", rekao je japanski premijer Fumio Kishida. Novozelandska premijerka Jacinda Ardern istaknula je kvalitete kraljičina mandata.

– Nema sumnje da se poglavlje danas zatvara i da svi dijelimo zahvale toj nevjerojatnoj ženi koju smo imali sreću nazivati kraljicom. Bila je izvanredna – rekla je Ardern.

U Britaniji pak nastavlja se žalovanje.

– Otkako smo sinoć saznali potresnu vijest, svjedočili smo najsrčanijim iskazima tuge zbog smrti pokojne kraljice. Okupljali su se ljudi, zastave su spuštene na pola koplja, posvete su stizale sa svakog kontinenta. Pokojna kraljica Elizabeta II. bila je jedna od najvećih lidera koje je svijet ikada upoznao – rekla je danas u britanskom parlamentu premijerka Truss.

U zemlji već desetljećima postoji rasprava o tomu treba li UK ostati monarhija ili prijeći na republičko uređenje. Zanimljivo, premijerka Truss, danas pristalica kraljevske obitelji, na početku svoje karijere mislila je sasvim drukčije. U prvoj polovici 1990-ih, kao članica Liberalno-demokratske stranke, opisala je kraljevsku kuću "sramotnom".

– Nisam protiv njih osobno, već sam protiv ideje da su ljudi rođeni da bi vladali. Protiv ideje da ljudi, zbog toga što su rođeni u nekoj obitelji, mogu biti šefovi države. Mislim da je to sramotno – rekla je Truss, ali je poslije izjavila da je pogriješila kada je to govorila. U vrijeme kada je to rekla, 1994., Truss je tek postala punoljetna.

U samoj Britaniji već dugo traju rasprave između monarhista i republikanaca o tome koje je uređenje ispravno za zemlju. Istraživanja pokazuju da većina Britanaca redovito izražava monarhističko opredjeljenje, odnosno održanje trenutačnog sustava. Ipsosovo istraživanje objavljeno u svibnju pokazuje da je 68% Britanaca za održanje pozicije kralja, dok republiku želi svaki peti stanovnik zemlje. Isto tako čak je 86% Britanaca podržavalo rad same kraljice, što znači da je bila popularna i među mnogim republikancima. Neki pak pristalice republike vjeruju da će imati više šanse promijeniti sustav zemlje dok na tronu bude manje omiljeni Charles III., piše Reuters. Njegov je rejting u Ipsosovom istraživanju bio manji od kraljičina - podržava ga 65% ljudi.

Godinama je u Laburističkoj stranci postojala republikanska frakcija. No šef te stranke Keir Starmer, inače pripadnik njezina umjerenog krila, privržen je kraljevskoj obitelji. Danas je rekao da je "kraljica stvorila posebnu, osobnu vezu sa svima nama".

"Ta je veza bila izgrađena na atributima koji su definirali njezinu vladavinu: potpunoj posvećenosti svojoj dužnosti i dubokoj predanosti zemlji i Commonwealthu te ljudima koje je voljela. Zbog toga smo je voljeli", rekao je Starmer.

'Popularna u Africi'

No prema drugom istraživanju, manje od polovine (45%) Škota podržava monarhističko uređenje, a njih 36% želi republiku. Pitanje ostanka Škotske u sklopu UK ključno je pitanje za budućnost Britanije. Trenutačno, malo više Škota (46%) podržava ostanak te pokrajine u Velikoj Britaniji nego što mu se protivi (44%). Prethodna britanska vlada, predvođena Borisom Johnsonom, istaknula je da se protivi održavanju novog referenduma o nezavisnosti pokrajine.

Prošle godine Barbados je postao prva zemlja u 30 godina koja je sa svog trona uklonila kraljicu te se proglasila republikom, prije toga to je posljednji napravio Mauricijus 1992. godine. Kralj Charles III. trenutačno je na tronu 15 različitih država, među kojima su Australija, Kanada, Novi Zeland, Jamajka...

– Veza između kraljice i Commonwealha jako je osobna. Morate vidjeti šefove država Commonwealtha s kraljicom, a to se posebno odnosi na one u Africi, da biste vidjeli što misle o njoj i o instituciji monarhije – rekao je svojedobno bivši britanski premijer John Major. Sve to pokazuje da će se Charles III. u svojoj, novoj eri suočiti s velikim izazovima.

