Željko Turk 20 godina je na čelu Zaprešića. Evo što očekuje od izbora

Željko Turk gotovo dva desetljeća vodi Grad Zaprešić, što ga svrstava među najdugovječnije gradonačelnike u Hrvatskoj. Iako je takav dug mandat rijetkost, on ga doživljava kao izazov ispunjen kontinuiranim učenjem i stvaralačkim procesom. „Kad sam počinjao, Zaprešić je bio gotovo polje i livada. Nije postojao klasični gradski centar kao u drugim gradovima, pa smo imali jedinstvenu priliku – ali i odgovornost – potpuno planski oblikovati grad“, kaže Turk.

Za njega dugotrajno vođenje grada donosi veliku prednost u vidu političkog iskustva i razumijevanja složenosti lokalne uprave. „Kroz godine naučiš kako se pristupa različitim problemima, kako balansirati između interesa građana, gospodarstva i politike. Stabilnost u vođenju grada omogućuje i kontinuitet projekata koji zahtijevaju duže vrijeme za realizaciju“, objašnjava. Ipak, Turk upozorava na rizik da se, s druge strane, gradonačelnik može „zatvoriti u svoju čahuru“, izgubiti kontakt sa svijetom i novim idejama. Zato je, prema njegovim riječima, ključno okružiti se ljudima koji donose svježinu i drugačije poglede.

Kad ga pitaju je li se umorio od politike, odgovara iskreno: „Meni politika nije samo funkcija ili mjesto za moć. Motivira me konkretan rad, razvoj i poboljšanje života ljudi u gradu. Ne zanima me ‘visoka politika’, već svakodnevni izazovi i prilike za naš grad.“ Osim toga, on naglašava da je ekonomski neovisan jer dolazi iz poduzetničkog svijeta, što mu daje slobodu da odlučuje bez pritisaka i da ne mora brinuti o vlastitoj egzistenciji. To smatra svojom velikom prednošću jer može donositi odluke isključivo vođen interesom zajednice.

Turk ističe i da nema univerzalnog recepta za to koliko treba trajati jedan mandat gradonačelnika. „Neki gradovi trebaju svježu energiju i nove ljude, dok na drugim mjestima iskustvo i kontinuitet donose stabilnost i uspjeh. Važno je da građani imaju pravo odlučivati i birati, a ne da se mandat umjetno ograničava bez obzira na okolnosti“, kaže. Dodaje da je u Zaprešiću uvijek nastojao raditi s različitim političkim opcijama i građanskim inicijativama, te da je uspjeh najviše ovisio o radu i povjerenju ljudi, a ne o stranačkoj pripadnosti.

Na pitanje kako održava motivaciju nakon toliko godina, Turk odgovara da ga inspirira svakodnevni rad s ljudima i mogućnost da svojim iskustvom doprinese boljem životu u gradu. „Svaki novi projekt, svaka poboljšanja u školama, prometu ili infrastrukturi podsjećaju me zašto sam ostao. Ne radim ovo zbog titule, već zbog ljudi koji žive u Zaprešiću.“

Iako je svjestan da je njegovo vrijeme na čelu grada bilo dugo, Turk smatra da su novi ljudi i energija nezaobilazni za svaki grad i svaku sredinu. „Iskustvo i mladost trebaju ići zajedno. Dugogodišnji mandat daje stabilnost, ali otvara i prostor za nove ideje koje donose oni koji dolaze nakon nas.“