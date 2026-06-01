Otok koji može odlučiti rat na Baltiku: NATO ulaže stotine milijuna eura

NATO i Švedska ubrzano jačaju obranu otoka Gotlanda, strateški iznimno važnog područja usred Baltičkog mora koje se sve češće spominje kao jedna od najizloženijih mogućih meta Rusije u slučaju šireg sukoba sa Savezom.

Gotland se nalazi svega 300 kilometara od ruske enklave Kalinjingrad, jednog od najmilitariziranijih područja Europe. Zbog svog položaja vojni stručnjaci otok nazivaju "nepotopivim nosačem zrakoplova" jer omogućuje kontrolu velikog dijela Baltičkog mora. Prošlog tjedna Švedska je na Gotlandu završila svoju prvu veliku NATO vojnu vježbu nakon ulaska u Savez 2024. godine. U vježbi je sudjelovalo oko 18.000 vojnika iz 13 država, uključujući američke, britanske, kanadske, danske, norveške i finske snage, piše Politico .

Načelnik švedskih oružanih snaga Michael Claesson upozorio je kako bi se ruski napad mogao dogoditi "u bilo kojem trenutku". Prema njegovim riječima, NATO ne smije čekati da Rusija obnovi svoje vojne kapacitete nakon rata u Ukrajini, već mora biti spreman djelovati odmah.

Vojni analitičari upozoravaju da bi u slučaju ruskog zauzimanja Gotlanda Moskva mogla ozbiljno ugroziti opskrbu i obranu baltičkih država te Finske. S druge strane, ako NATO zadrži kontrolu nad otokom, Savez bi mogao ograničiti ruski pristup Baltičkom moru te koristiti Gotland za raspoređivanje projektila dugog dometa i zračnih snaga.

Zbog toga je Švedska posljednjih godina potpuno promijenila pristup obrani otoka. Nakon desetljeća smanjenja vojne prisutnosti ponovno je aktivirana vojna pukovnija opremljena tenkovima Leopard 2 i borbenim vozilima CV90. Uloženo je više od 200 milijuna eura u vojnu infrastrukturu, a broj vojnika na otoku nastavlja rasti.

Osim mogućeg vojnog napada, Šveđani upozoravaju na sve veći broj hibridnih aktivnosti koje povezuju s Rusijom. U posljednjih godinu i pol dana na Gotlandu su zabilježene sabotaže vodovodnih sustava, prekidi podmorskih komunikacijskih kabela, ometanje radio-signala te sumnje na špijunske aktivnosti.

Posebnu pozornost tijekom vježbe privukla je ukrajinska postrojba za upravljanje dronovima. Prema navodima sudionika, samo 17 ukrajinskih vojnika s bespilotnim letjelicama uspjelo je tijekom simulacije više puta uništiti švedsku oklopnu postrojbu, prisilivši organizatore da dio vježbe ponove čak tri puta.

Ukrajinski operater dronova izjavio je da su švedski tenkovi i vozila bili "lagane mete", dok je zapovjednik gotlandske pukovnije Andreas Gustafsson priznao da je ostao iznenađen količinom dronova koje Ukrajinci svakodnevno koriste na bojištu. Vježba je također pokazala zabrinutost dijela europskih saveznika zbog smanjenog američkog angažmana u Europi. Sjedinjene Države smanjile su broj vojnika koji su sudjelovali u vježbi na Gotlandu, što se uklapa u širu raspravu o budućoj američkoj ulozi u europskoj sigurnosti.

Unatoč tome, NATO poručuje da će obrana Gotlanda ostati jedan od ključnih prioriteta Saveza. Pojedini diplomatski izvori smatraju da bi na otoku trebalo trajno rasporediti dodatne sustave protuzračne obrane dugog dometa kako bi se Rusiji poslala jasna poruka odvraćanja. Sve veće jačanje vojnih kapaciteta na Gotlandu pokazuje koliko NATO danas ozbiljno promatra sigurnosnu situaciju na Baltiku i mogućnost da upravo taj otok postane jedna od najvažnijih točaka budućeg sukoba između Saveza i Rusije.