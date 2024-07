Želi se razvesti od muža zbog bizarnog razloga: To traje pet godina, zamolila sam susjeda za pomoć

Jedna žena zatražila je razvod od supruga zbog bizarnog razloga. Svoju je priču anonimno podijelila na internetskom forumu Reddit i zatražila savjet od drugih. Naime, ona želi razvod jer njezin suprug prečvrsto steže poklopce na staklenkama. "Ponekad se osjećam kao da ću poludjeti jer tražim razvod zbog poklopaca na staklenkama. Na rubu sam živaca, jer on ima naviku toliko stegnuti poklopce da ih ne mogu otvoriti. Na kraju mi preostaje jedino da ih razbijem. To traje pet godina. Jučer sam htjela izvaditi nekoliko kiselih krastavaca i opet ista priča. Doživjela sam živčani slom zbog poklopca. To me svaki put sve više nervira", napisala je žena.

Kaže da to ne bi bio problem da je on tu kada želi nešto pojesti iz tegle, no često ostaje sama. Tako ju je jednom ostavio na deset dana, ali u pomoć joj je pritekao susjed. "Zamolila sam susjeda za pomoć nakon što nisam uspjela otvoriti jednu teglu. Sutradan, kad sam htjela otvoriti drugu i nisam uspjela, otišla sam u trgovinu kupiti novu. Kad me vidio, ponudio mi da dođe otvoriti sve staklenke, tako da ih ja zategnem toliko da ih mogu otvoriti. Međutim, ni on nije uspio otvoriti dvije od deset staklenki", prisjetila se ona, prenosi New York Post.

U svoju je obranu njezin suprug rekao da voli zategnuti poklopce kako bi hrana bila dobro očuvana.