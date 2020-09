Zdravko Mamić se javio iz Međugorja: Spreman sam doći u Hrvatsku ali pod jednim uvjetom

Dinamov savjetnik i osuđenik za gospodarski kriminal pred hrvatskim pravosuđem koji trenutno živi u Međugorju, Zdravko Mamić, na svom je službenom Facebook profilu objavio novi status.

U podužoj objavi tvrdi kako je spreman vratiti se u Hrvatsku, a niz kritika uputio je cijelom pravosudnom sustavu i vladi za koju tvrdi da mu je namjestila proces.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Poštovani građani Republike Hrvatske,

Svjedoci smo svakog dana pljački i upropaštavanja Lijepe naše koja je stvorena na krvi i borbi naših sinova, roditelja i braće. U životu sam, a imam već 42 godine službenog radnog staža, otvorio stotine i tisuće radnih mjesta i isplatio kao poslodavac stotine tisuće plaća. Na vrijeme, u dan, iznadprosječnih plaća koje možda i nisu svi zaslužili. Svi projekti koje sam osobno vodio bili su uspješni. Samo u GNK Dinamo je mojim radom i radom mojih suradnika u mom mandatu od 1992. do danas uprihodovano gotovo milijardu eura. 1 000 000 000 eura koje smo u Hrvatsku poput Robin Hooda donijeli iz inozemstva, na slobodnom, otvorenom tržištu, bez poticaja, povlačenja za rukav i davanja mita kako bismo stvorili posao.

Samo rad, krv, znoj i suze. Donijeli smo od bogatih u siromašnu Hrvatsku. Koliko je to radnih mjesta i plaća, kao i uplata sa osnove poreza u gradski i državni proračun pametni mogu razumjeti. Tih milijardu eura potrošili su zaposlenici, igrači i drugi većinom u Hrvatskoj. Sa milijardu eura može se kupiti eskadrila borbenih aviona, to je 1/20 godišnjeg proračuna cijele države koje je zaradio jedan nogometni klub. Sportskim rezultatima GNK Dinamo i hrvatskih reprezentacija divi se čitav svijet. Ako sam ja bio označen „šefom“ hrvatskog nogometa od strane medija i političara koji su preko Dinama, Zdravka Mamića i hrvatske reprezentacije rušili hrvatsku državu, valjda sam onda i zaslužan za velebne uspjehe hrvatskog nogometa.

Prognan u politički montiranom procesu i očaju, te u želji da se krene u obračun s kriminalcima u pravosuđu izrekao sam pred tridesetak TV kamera i sudom u Sarajevu da imam saznanja da je predsjednik VSRH Đuro Sessa korumpirani sudac i da sam svoja saznanja spreman podijeliti s hrvatskim organima (državno odvjetništvo, USKOK), te da sam spreman podvrgnuti se ispitivanju poligrafom. Do današnjeg dana nitko me nije kontaktirao, niti je itko propitivao moje tvrdnje – bilo političari ili mediji… Pametnom dosta. Čovjek za kojeg tvrdim da sam mu i osobno dao novac za usluge kao predsjedniku suda, u njegovoj kancelariji i činio druge protuusluge nakon tih tvrdnji uredno obavlja funkciju predsjednika VSRH, predsjednika izbornog povjerenstva i uredno izlazi iz ureda Predsjednika, Premijera, Predsjednika Sabora, vedri i oblači po hrvatskim sudovima, koordinira presude pa i u mom slučaju ne dozvoljava da se nakon 28 mjeseci od nepravomoćne presude sazove javna sjednica po mojoj žalbi, iako je prošlo 28 mjeseci od izricanja presude, usprkos činjenici da je moj odvjetnik uputio 10 požurnica sa zahtjevom sazivanja sjednice.

Nisam nikada ništa u životu uzeo ili ukrao, pa niti izvlačio novac iz Dinama. No to neka se dokaže u poštenom sudskom procesu. Želim se vratiti u Hrvatsku i pristupiti svim suđenjima protiv mene i to uz samo jedan uvjet, a to je da to ne bude na sudu u Osijeku. Čast i isprika svim poštenim i časnim pojedincima, oni znaju tko su i što su, ali među njima stoluju suci kakve svijet nije vidio i koji su gori od onih kojima sude. O tome drugi put i u drugim okolnostima. Nikada vas nisam izdao ili pokrao i znam da me većina ljudi u Hrvatskoj i svijetu voli, te sam na tome iznimno zahvalan, ali ne mogu i neću više šutjeti i šutnjom štititi Jude, lopove i kriminalce, te gledati kako pljačkaju i uništavaju Hrvatsku. Suci i sudstvo u Hrvatskoj zahtijevaju reformu imuniteta sudaca, procesa odabira i kvalitetniji nadzor! U nadi da postoji netko tko će zajedno sa mnom poći u borbu protiv kartela koji zovemo pravosuđem kako bismo izgradili bolje društvo u kojem suci svojim primjerom žive ono što trebaju raditi sve Vas puno pozdravlja

Vaš Maminjo".