Zbog velikog interesa u Zagrebu sutra dva punkta gdje se može cijepiti bez najave

Zbog povećanog interesa za cijepljenje u proteklih dva tjedna, sutra se Zagrepčani mogu cijepiti na dva punkta bez naručivanja i najave, i to sve doze cjepiva, objavio je HZJZ. Od 8 do 18 sati građani to mogu učiniti u Ulici Radoslava Cimermana 64a, a od 10 do 14 i u Rockfellerovoj 4 (NZJZ Andrija Štampar).

Na punktu u Ulici Radoslava Cimermana (Kajzerica, zgrada kod semafora u neposrednoj blizini Hipodroma), cjepivo Moderna je dostupno utorkom, srijedom i četvrtkom. Sva ostala cjepiva (Comirnaty, Astrazeneca i J&J/Janssen) dostupna su svim danima u tjednu. Građani na istoj adresi mogu primiti i treću dozu cjepiva svaki radni dan od 8.00 do 18.00 sati.

Na punktu za cijepljenje u Rockfellerovoj tradicionalno se cijepi svaku srijedu od 16 do 20 sati, a sada je uveden i dodatni termin subotom zbog povećanog interesa. Može se cijepiti svim cjepivima. U srijedu 3. studenog je na ovom punktu za cijepljenje bez naručivanja i najave cijepljeno je ukupno 868 osoba: 381 osoba je primila prvu dozu, 201 drugu dozu a 286 booster dozu. To je čak 39 posto više građana u odnosu na prošlu srijedu.

„Odaziv na cijepljenje u proteklih nekoliko dana i sve veći interes za cijepljenje dokazuju kako su građani prepoznali važnost cijepljenja kao jedini način da zaštite sebe i ljude oko sebe. Rekordne brojke novooboljelih i punjenje kapaciteta bolnica možemo smanjiti isključivo cijepljenjem. Siguran sam da svi možemo i više i bolje i zato pozivam sve građane da se odazovu na cijepljenje i da mirnije uđemo u dugu zimu koja je pred nama,“ istaknuo je ravnatelj HZJZ-a izv.prof.dr.sc. Krunoslav Capak.

Ravnateljica Škole narodnog zdravlja prof.dr.sc. Mirjana Kujundžić Tiljak također je izrazila zadovoljstvo odazivom građana.

Također, u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Rockefellerovoj 7 u Zagrebu te u podružnici HZJZ-a u ulici Radoslava Cimermana 64a u Zagrebu, počela su raditi Savjetovališta za cijepljenje protiv COVID-19 i to svake subote, od 8 do 12 sati, bez prethodnog naručivanja. Građani se mole da svakako ponesu medicinsku dokumentaciju koju smatraju potrebnom predočiti za davanje savjeta.