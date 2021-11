Nova pravila za okupljanja, potvrde obavezne u javnim i državnim službama

Situacija s koronavirusom u Hrvatskoj je zabrinjavajuća. Imamo golem skok zaraženih. U posljednja 24 sata imamo 6932 nova slučaja. Preminulo je 36 osoba. Među njima je devet cijepljeno s dvije doze, a jedna s jednom dozom. Bolnice se pune i zdravstveni sustav je opterećen. Struka upozorava da je cijepljenje kao i poštovanje epidemioloških mjera jedini izlaz iz epidemije. Nacionalni stožer predstavio je novi set mjera.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da je u odnosu na prošli tjedan povećan broj oboljelih za 15 posto u ovom tjednu. Po incidenciji smo na 23. mjestu u EU. Hospitalizirano je u posljednja 24 sata 307 osoba, od toga 49 posto nije cijepljeno.

Ministar Davor Božinović predstavio je nove mjere.

Nova pravila za okupljanja

"Nacionalni stožer donio je novu odluku kojom se ograničavaju okupljanja i stupa na snagu već sutra. Zabranjuje se okupljanje u zatvorenim prostorima na kojima je prisutno više od 50 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju na kojemu sudjeluju samo osobe s EU digitalnom COVID potvrdom. Dosad se ovo odnosilo na okupljanja ne više od 100 ljudi, a o suglasnosti odlučuje nadležni Stožer. Drugo, pooštravaju se dodatno mjere za održavanje svih javnih okupljanja i događanja u zatvorenim prostorima gdje će uz sudjelovanje s EU digitalnom COVID potvrdom biti obvezno korištenje medicinske maske i održavanje potrebnog fizičkog razmaka. Dosad to nije bilo obvezujuće", kazao je Božinović.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"I dalje vrijedi mjera zabrane svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu, osim ako se radi o javnom događanju ili okupljanju na kojem sudjeluju samo osobe sa EU digitalnom COVID potvrdom. Iznimno će se moći održati javna događanja s više od 100 osoba na otvorenom bez COVID potvrde, ali samo ako to odobri HZJZ i uz strogo pridržavanje epidemiološkog okvira koji mora potvrditi HZJZ. Sva javna događanja moraju završiti najkasnije do 24 sata. Ne mogu dulje od 24 sata trajati ni okupljanja s EU digitalnim potvrdama za koje je lokalni stožer dao suglasnost za održavanje. Izuzetak su kinoprojekcije koje su počele do 23 sata. Također svadbene svečanosti na kojima svi prisutni posjeduju EU digitalne potvrde moraju završiti najkasnije do 2 sata", kazao je ministar.

"Kongresi i konferencije mogu se organizirati ako svi prisutni posjeduju COVID potvrde, a uvjet je da se koriste maske i održava distanca. Sportska natjecanja će se moći održavati uz prisustvo gledatelja u zatvorenim prostorima ako svi imaju COVID potvrde. Morat će koristiti i medicinske maske. I na otvorenom i na zatvorenom svi moraju imati COVID potvrde. Ova odluka stupa na snagu od sutra", naglasio je Božinović.

COVID potvrde obavezne u državnim i javnim službama

"COVID potvrda uvodi se u državne i javne službe. U tijeku su pripreme i idućih dana će se donijeti nove odluke kojima će se uvesti obveza posjedovanja EU digitalne COVID potvrde kao preduvjet za obavljanja poslova i djelatnosti. Kao što je uvedena obavezna COVID potvrda u zdravstvenom sustavu i djelatnosti socijalne skrbi, uvest će se i za sve državne službenike i namještenike u javnim službama, u lokalnoj i područnoj samoupravi te za zaposlenike trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači Republika Hrvatska, tijela državne uprave i jedince lokalne i regionalne samouprave. Mjera stupa na snagu 15. studenoga", kazao je Božinović. "Osim za njih, posjedovanje COVID potvrda bit će obavezno i za sve koji će dolaziti u njihove prostore", dodao je Božinović.

"Ovisno o epidemiološkoj situaciji do 15. studenoga, ali i kasnije, može se uvesti obveza posjedovanja COVID potvrda za teretane, bazene, ali i restorane i kafiće, a sve ovisi o epidemiološkoj situaciji", naglasio je Božinović.

"Testiranje će se moći obaviti samo u ovlaštenoj ustanovi, a zaposlenicima će na zahtjev zasad poslodavci refundirati novac za testiranje", kazao je ministar.

Istaknuo je, ako ne dođe do poboljšanja situacije, od 4. siječnja uvode se COVID potvrde koje će moći dobiti samo one osobe koje su cijepljene ili su preboljele COVID-19, odnosno više ih neće dobiti oni koji su se testirali. "Taj razmak je ostavljen jer je to dovoljno vremena za sve one koji se nisu cijepili da se stignu cijepiti do početka sljedeće godine", kazao je Božinović.

Božinović je kazao da se uvođenje obaveznih COVID potvrda odnosi na sve državne i javne službe, to znači i na one koji su zaposleni u sustavu obrazovanja. Capak je dodao da je dogovoreno testiranje dva puta tjedno za one zaposlenike koji ih nemaju.

"Dok su se neki tijekom ljeta opirali logičnim mjerama, mi smo govorili: 'Ljudi, cijepite se, treba se spremiti za jesen.' Očito je da u tome nismo svi skupa uspjeli. Mi jednostavno ni u čemu od onoga što smo govorili nismo ušli u kontradikciju. Otkad je krenulo cijepljenje, znamo da ništa nije stopostotna zaštita, ali je vrlo visoka zaštita. To bi onda značilo manje hospitaliziranih, a time i dostupnost zdravstvenog sustava i svima drugima, ne samo oboljelima od COVID-19. Ti ljudi ne mogu biti taoci onih koji si mogu pomoći, a nisu to do sada napravili iz nekog razloga", rekao je Božinović.

Objašnjavajući zašto mjera stupa na snagu 15. studenoga, Capak je kazao da je razlog prije svega prilagodba sustava, odnosno da se organizira način provedbe tih mjera, tko će ih kontrolirati i slično. Drugi razlog je što su do sada uvođene mjere brzo davale rezultate.

"Što se tiče ugostiteljskih objekata, nismo isključili ni tu mogućnost. Obavijestit ćemo vas koje ćemo sve mjere obuhvatiti ovom mjerom od 15. studenog", rekao je Capak.

Hoće li se serološki testovi priznavati za COVID potvrde?

"Serološki testovi smatraju se izrazito nepouzdanim za utvrđivanje preboljenja i imunosti jer oni govore o trendovima, dakle kako se kreće humoralni imunitet, ali to nije jedini imunitet koji nas štiti. Imamo i stanični. Ustanovljenjem antitijela ne dokazujete preboljenje niti možete znati kad je susret s virusom bio.

Mjera obveznih COVID potvrda obvezna je za zaposlenike, ne i za učenike

"Djeca se vraćaju u škole, osim ako županijski stožeri procijene da im je situacija baš takva da je bolje ići online. To su rijetki slučajevi", rekao je Božinović.

Capak je dodao da se pooštrava nošenje maske. Djeca od 5. do 8. razreda morat će imati masku cijelo vrijeme, a djeca od 1. do 4. razreda samo kada se kreću po hodnicima. Izuzeci su učenici čije zdravstveno stanje onemogućuje nošenje maske.