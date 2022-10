Zbog kontroverznih ugovora kojima Hrvati varaju traži se registar o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Kako bi svoje starije građane zaštitila od gubitka skrbi i doma dok su najranjiviji, Hrvatska treba uspostaviti registar ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju te uvesti obavezno savjetovanje prije sklapanja takvih ugovora, a istovremeno sudske postupke za raskid tih ugovora treba odrediti žurnima, preporuka je pučke pravobraniteljice Tene Šimonović Einwalter u povodu Međunarodnog dana starijih osoba.



Starije osobe sklapaju ove ugovore kada više ne mogu same o sebi skrbiti ili znaju da to neće moći činiti još dugo, zbog čega svoje povjerenje poklanjaju drugoj osobi kao davatelju uzdržavanja. Međutim, dođe li do zloporaba, stariji mogu izgubiti njegu i skrb, ali i krov nad glavom. Nije rijetkost da starije osobe potpišu ugovor o dosmrtnom uzdržavanju s članom obitelji ili nekim drugim i ubrzo postanu žrtve ekonomskog nasilja i zlostavljanja te ostaju bez svoje imovine, a sudsko poništavanje ugovora vremenski traje predugo.