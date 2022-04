Zašto je likvidiran poznati hrvatski liječnik Jurak: Otkrio je mračnu stranu sovjetske povijesti

Sovjetska tajna policija (NKVD) od 1937. do 1938. godine počinila je masovne zločine nad etničkim Ukrajincima kod Vinice u središnjoj Ukrajini, a grobnice su otkrivene zahvaljujući njemačkoj okupaciji 1943. godine. Međunarodno povjerenstvo utvrdilo je tada da su zločin počinili Sovjeti, ali SSSR je negirao taj zločin sve do svoga raspada.



Zatim, u pokolju u Katynskoj šumi postrojbe sovjetskog ministarstva unutrašnjih poslova ubile su više tisuća poljskih časnika. To je bio dio šire akcije NKVD-a u okviru koje je, prema zapovijedi najužeg sovjetskog rukovodstva, ubijeno oko 22.000 poljskih državljana, časnika, policajaca, intelektualaca i druge elite. SSSR je i krivnju za to svaljivao na Nijemce i negirao odgovornost za zločine sve do raspada SSSR-a.