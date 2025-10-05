Naši Portali
Rekordan broj sudionika i prikupljenih sredstava

Završen ovogodišnji Race for the Cure: 'Ove godine smo pretrčali i prehodali gotovo 25 milijuna koraka'

trka
Foto: Fotoklub Split/Miroslav Lelas
VL
Autor
Vecernji.hr
05.10.2025.
u 16:41

Brojke pokazuju da se prijavilo preko 5300 sudionika, a prikupljeno preko 74.000 eura.

Iako jutros vrijeme u Splitu nije bilo naklonjeno organizatorima, humanitarna utrka Race for the Cure održana je upravo onako kako se i očekivalo – u slavljenju života, sjećanju na one koji nisu s nama, u zajedništvu i podršci. "Ove godine smo pretrčali i prehodali gotovo 25 milijuna koraka, što je udaljenost do Aucklanda na Novom Zelandu. Mi, kao Županijska liga protiv raka Split, svojim djelovanjem želimo kroz konkretne akcije rješavati stvarne potrebe oboljelih - ono što vidimo na terenu da je potrebno i nužno. Iako nismo institucija i nemamo ogromna sredstva, dosadašnjim radom dokazali smo da jedan mali tim angažiranih ljudi može postići čudo. Upravo takvom jednom čudu svjedočili smo ovih dana, gledajući brojne prijave građana i građanki iz Splita i cijele Hrvatske", izjavila je potpredsjednica udruge Senka Mrduljaš Pezzi.

Brojke pokazuju da se prijavilo preko 5300 sudionika, a prikupljeno preko 74.000 eura. "Svi smo zaista uzbuđeni i presretni što smo uspjeli potaknuti toliko ljudi na sudjelovanje. Ovom prilikom želim se zahvaliti svim sudionicima: školama, fakultetima, sportskim klubovima, institucijama, udrugama, a posebno klubovima žena oboljelih od raka dojke koje su došle iz cijele Hrvatske. Hvala i sponzorima koji su doprinijeli da brojka prikupljenih sredstava bude još i veća. Posebnu zahvalnost upućujem medijima, koji su postali veliki promotor utrke - objavljeno je na stotine priloga i na tome hvala. Posebna zahvala ide Fotoklubu Split, partneru Lige te Maji Prgomet, koji nas svojim fotografskim umijećem prate iz godine u godinu – bez njih ne bismo bili potpuni", izjavila je na kraju utrke Vinka Abramović iz Županijske lige protiv raka Split.

Iako su u ovoj utrci svi pobjednici, ipak valja istaknuti da je u sedmom izdanju Race for the Cure, kao i prošle godine, kad je trčao za bolesnu prijateljicu Karlu, pobjednik Mauro Vidović Vranac, srednjoškolac iz MIOC-a, dok je u ženskoj konkurenciji slavila Sara Bošnjak.

Ključne riječi
Split trčanje Race for the Cure

