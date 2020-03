Zašto još ne znamo stopu smrtnosti od koronavirusa i je li opasniji od gripe?

Koliko je zapravo smrtonosan novi koronavirus, je li gori od teže gripe ili nije? Pitanje je koje si je postavio i znanstvenik Igor Rudan, a u opsežnoj objavi na Facebooku na njega je i odgovorio.

Svjetska zdravstvena organizacija objavila je, naime, da je od koronavirusa umrlo 3,4 posto zaraženih, no Rudan smatra da to nije prava stopa smrtnosti.

– danas se javno oglasio i predsjednik SAD-a, Donald Trump, koji je rekao kako je broj kojeg je objavila WHO "pogrešan". Rekao je da je razgovarao s ljudima koji o tome nešto znaju i da je njegov dojam da je taj broj svakako ispod 1%, ako ne i znatno manji. To sam točno i ja rekao u emisiji kod Ace - dao sam konzervativnu procjenu na 0.5 do 1%, uz mogućnost da bude i bitno manji. Vidite kako je život nepredvidiv - danas sam javno ujedinjen u mišljenju s Trumpom, a naizgled protiv WHO-a. Iako samo naizgled, jer vidjet ćete da su i Trump i WHO u pravu, svatko na svoj način. To će vam pokazati i koliko je, zbog nerazumijevanja ove struke, medijima danas teško pratiti što se zapravo zbiva – napisao je Rudan.

Potom je pojasnio zbog čega je od bolesti u početku umrlo toliko ljudi.

– Najprije trebate znati da se u počecima svake virusne epidemije virus još uvijek muči skočiti na ljude, pa će birati one s oslabljenim imunološkim sustavom, koji će ga teže odbaciti. Zbog toga su prvi pacijenti nerijetko ljudi koji su ili stariji, ili već imaju neke bolesti koje ih čine ranjivijim. Oni završavaju u bolnici, gdje u tom trenutku nitko ne sumnja na epidemijski potencijal njihove upale pluća. Zatim se od njih zaraze drugi bolnički pacijenti, a i poneki zdravstveni djelatnici. Ovi potonji zatim bolest prošire i na ostale pacijente u bolnici - vrlo osjetljive ljude, starije, bolesnike koji se liječe od teških bolesti. Zbog tog razloga je u početku udio umrlih među svim oboljelima jako visok. Tako je počelo u Wuhanu, a potpuno jednako i u Italiji - umirali su zaraženi po bolnicama, pretežno vrlo stari i bolesni ljudi – pojasnio je znanstvenik Rudan.

Virus se potom počeo širiti i među općom populacijom, no Rudan smatra kako broj zaraženih osoba nije u potpunosti točan jer se zapravo zna samo broj potvrđeno zaraženih, ali ne i onih koji su koronavirus imali, ali nisu bili testirani.

– Naime, POTVRĐENO zaraženi su samo oni oboljeli od koronavirusa koji su na kraju morali doći u bolnicu i tamo su bili testirani. Oni ni po čemu nisu reprezentativni, i njihove stope smrtnosti ne može se preslikati, čak niti na populaciju svih zaraženih od koronavirusa u Wuhanu, a kamoli na cjelokupnu populaciju Wuhana - tj., zaražene i nezaražene. Zbog toga, potpuno je pogrešno gledati na internetu broj potvrđeno zaraženih i broj umrlih, pa dijeliti broj umrlih s brojem potvrđeno zaraženih i izvlačiti iz toga bilo kakve zaključke. Naime, pritom su potpuno pogrešni i brojnik i nazivnik. Čak i smrti u brojniku su pogrešne, jer ako pratite potvrđeno zaražene i umrle u "realnom vremenu", tj. dan po dan, razumije se da jako puno zaraženih još uopće nije imalo šansu ozdraviti ili pak umrijeti. Ljudi na intenzivnoj njezi umirat će još danima, tjednima, možda i mjesecima, pa će vam se zbog toga broj umrlih u brojniku vremenom povećavati na onaj broj zaraženih koji do danas već imate. Time vaša stopa smrtnosti "umrli kroz potvrđeno zaraženi" neće onda više biti 2% ili 3%, nego može vremenom rasti i na 4, 5, 6, možda i 7%. I tada, reći da je "3% ili 4% do sada potvrđeno zaraženih umrlo" zapravo nije pogrešno samo po sebi, i to je WHO možda i učinila – pojasnio je Rudan.

Smatra kako je WHO propustila reći koliko je ta stopa smrtnosti među POTVRĐENO zaraženima potpuno nereprezentativna za stopu smrtnosti među UKUPNO zaraženima, koja je znatno, znatno manja.

– Ne bi me iznenadilo da je 10 puta manja. Zapravo, ne bi me iznenadilo čak ni da je 50 puta manja. A to bi je učinilo manje smrtonosnom i opasnom od gripe. Ali, s obzirom na to da je virus nov i nepoznat, moram dopustiti i mogućnost da je nešto opasniji, te da je možda samo 3-5 puta manja. Jedino što sam sasvim siguran jest da broj POTVRĐENO zaraženih sigurno nije jednak broju UKUPNO zaraženih u Wuhanu, a trenutne svjetske brojke su i dalje u velikoj većini slučajeva određene onime što se događalo u Wuhanu u početku epidemije – pojašnjava Rudan.

Objasnio je i zbog čega je u Italiji toliko ljudi umrlo.

– Razlog zašto se čini da je u Italiji ta stopa jako visoka jest što se i tamo bolest najprije širila po bolnicama malih naselja, potpuno nepripremljenih na epidemiju, i među starijima pod većim rizikom da umru ako se zaraze. Među prvih stotinjak oboljelih u Italiji, gotovo svi su bili stariji od 60 godina i imali podliježeće bolesti. Zato se stopa smrtnosti tamo i čini tako visokom, ali ona jednostavno nije reprezentativna za cijelu populaciju. Štoviše, vrlo sličnu, ako ne i goru štetu učinila bi im i obična gripa – kaže Rudan.

Istaknuo je i kako gripa ubije između 250.000 i 650.000 ljudi u cijelom svijetu te da bi od koronavirusa moglo umrijeti 30.000 ljudi što je deset puta manje smrti od gripe.

