''kičma turizma''

Zašto je svaki novi i uređeni hotel u turizmu odlična vijest

Nova strategija razvoja turizma do 2030. godine insistira na održivosti, što stihijska apartmanizacija svakako nije, a ministrica turizma Nikolina Brnjac tu viziju konkretizira i najavom kako se planira drukčije tretirati stvarni privatni smještaj od turističkog smještaja izniklog na nekretninskim špekulacijama. To bi svima u turizmu olakšalo posao, od stvarnih privatnih iznajmljvača do hotelijera, ali i lokalne zajednice u cjelini koja trpi od prekobrojnih turista. Nadajmo se samo da se na to neće čekati do 2030.