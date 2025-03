Zamjenik ODO-a suspendiran jer mu je u mobitelu nađen inkriminirajući sadržaj

Mučna priča oko više muškaraca koji su se sumnjičili za seksualno zlostavljanje životinja, ovih je dana dobila i svoj nastavak, jer je zbog istih sumnji, prema neslužbenim informacijama, uhićen i jedan zamjenik općinskog državnog odvjetnika. Državno odvjetničko vijeće (DOV) je, koncem prošlog tjedna na svojim službenim stranicama priopćilo da je jedan zamjenik općinskog državnog odvjetnika, privremeno udaljen s dužnosti na rok od tri mjeseca i to sukladno članku 97. stavak 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću. U toj je objavi bilo neuobičajeno što nije navedeno ni tužiteljstvo u kojem radi, kao ni njegovo ime, što su inače podaci koje DOV objavljuje kada izvješćuje o imenovanjima, razrješenjima i udaljenjima s dužnosti tužitelja.

U međuvremenu ispostavilo se da je neimenovani zamjenik ODO-a, ispitan zbog moguće povezanosti sa slučajem skupne zlostavljača životinja jer je prema neslužbenim informacijama, u njegovom mobitelu nađen takav inkriminirajući sadržaj. Što je točno i kada nađeno nije poznato jer o tome nisu izvijestili ni policija ni DORH. Neslužbeno se doznaje i da se sada suspendirani zamjenik ODO-a, svojevremeno javio za mjesto tužitelja u USKOK-u no prijava mu je bila odbijena. Uglavnom, policija mu je pretražila ured i mobitel, on je u međuvremenu ispitan, a kako će sve to završiti znat će se kada se tužiteljstvo i policija službeno oglase.

Inače, tužiteljstvo je za spomenuti slučaj seksualnog zlostavljana životinja već podiglo i optužnicu protiv više osoba kojima je počelo suđenje. No istraga i dalje traje, jer kako se zaplijenjeni materijal pregledava, tako se nalaze novi osumnjičenici. Spomenuta priča je prije koji mjesec šokirala javnost nakon što se doznalo da je više muškaraca na jednoj farmi u Slavoniji seksualno zlostavljalo životinje: kokoši, telad, pse, svinje. Među tada osumnjičenicima je bio i zaposlenik jednog suda. Za sve se doznalo jer je jedan od tih muškaraca bio u istražnom zatvoru zbog sumnji da je seksualno zlostavljao maloljetnike. Istražujući to, policija je otkrila i da je s više osoba seksualno zlostavljao životinje. Osim što su ih sami zlostavljali, omogućavali su i drugim muškarcima da dođu na farmu i seksualno zlostavljaju životinje. Nakon što se mučna priča otkrila, osumnjičeni muškarci su uhićeni te su jedno vrijeme bili u istražnom zatvoru, dok su životinje s farme koje su zlostavljali bile zbrinute.