Zagrepčani uredno plaćaju račune i kose travu jer Zrinjevac ne stiže?!

Studenti, đaci, policajci, ali ne i Zrinjevac. Uhvatilo se ovih dana u metropoli ukoštac s travom i staro i mlado, ne mogavši više gledati dječja igrališta na kojima je korov veći od klinaca, tramvajske stanice gdje se od grmlja ne vidi ulaz u javni prijevoz, ledine na kojima izgubite psa u travi, nemate li barem 30-kilaša.

Izvadili su Zagrepčani svoje flakserice, trimere, kosilice, oni nemotorizirani stare kose i srpove te se dohvatili zelenih površina u svojoj blizini misleći da je najbolje da problem riješe sami dok ih drač ne preraste. Pisali su vijećnici gradskih četvrti i mjesnih odbora Zrinjevcu s požurnicama i molbama, kako bi upravo komunalno poduzeće zaduženo za ovaj komunalni problem napravilo posao za koji ga svi mi plaćamo, ali odgovor je bio otprilike isti onaj kao i kod Čistoće nekidan; nema dijelova za strojeve, strojeva samih, a onda ni ljudi koji bi njima upravljali. Kaže tako, barem, sindikat, dok iz Grada i u ovom slučaju tvrde da je sve u redu, samo, eto, trava malo brže raste.

Prije tri tjedna sve je pokošeno u Stenjevcu, primjerice, kažu službeno u Zrinjevcu, a sljedeći će tjedan opet tamo jer takav im je raspored. Nije baš tako, prije je da sve ne stignu jer vruće je vani pa djelatnici ne mogu biti čitavu smjenu na plus 30, a zamijeniti ih nema tko, govore u sindikatu. Slična je priča i s radnicima Čistoće koji, tvrde pak njihovi predstavnici, odrađuju i 10-satne šihte, rade i subotom, ali i dalje ne stignu na vrijeme u svakom kvartu do svake vrste otpada. Ništa od ovoga, međutim, prosječnoga zagrebačkog umirovljenika, primjerice, ne bi trebalo zanimati niti bi se on time trebao baviti dok bezbrižno predvečer šeće, primjerice, od Jaruna nasipom do Prečkog. Ne bi ga trebalo zanimati jer on svoj porez i prirez, kao i Holdingove račune svaki mjesec plaća redovito.

A opet, dok šeće istim tim nasipom sa suprugom, dobro mora paziti da se ne odvoje jer jedan od njih mogao bi se zagubiti u travi koja ondje doseže do struka. Nadležni će opet reći da je sve u redu, što podsjeća na onu glupu foru kad djevojka vidi svog mladića s drugom pa je on pita vjeruje li više njemu ili svojim očima. Zagrepčani, međutim, nisu naivne školarke, oči ih služe sasvim dobro, a valjda će konačno to početi raditi i komunalna poduzeća.