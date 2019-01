Tješio roditelje preminule djevojčice: Teško je ući u srce i dušu ljudi

Djevojčica iz Čitluka, liječila se u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru zbog iznimno teškog stanja sepse. Djevojčica je hitno prebačena u bolnicu u Zagreb, no zbog komplikacija nije dospjela onamo, nego je zaprimljena u zadarsku bolnicu. Djevočica je nažalost umrla, a roditelji su morali sakupiti potrebnu papirologiju za čin prijevoza mrtvog tijela djeteta u BiH. Tada su slučajno naletjeli na umirovljenika, Ivu Buterina (73), koji ih je vodio po uredima i pritom tješio, pišu 24sata.

- Pitali su me mogu li im pomoći, da im treba sanitarna inspekcija i policija. Bio sam u šetnji i rekao sam da nema problema, ali sam ih upitao trebaju li policijsku postaju ili upravu. A njima su krenule suze. Ispričali su mi što se dogodilo. Uf, ne daj Bože nikome takve nesreće - rekao je Ivo Buterin za 24sata.

- Teško je ući u srce i dušu ljudi, ali njima se odmah na licu vidjelo da nešto nije u redu. Zato sam nastojao naći teme koje će ih bar malo relaksirati, da ne budu u svojim mislima. Dok bi suprug bio u nekom od ureda, ja sam razgovarao ispred sa suprugom i obrnuto. Pričao sam im o dva sina koja imam u Zagrebu i supruzi koja je u tom trenutku isto bila u Zagrebu. Pazio sam da vodimo dijalog, da su im misli zaokupljene. Oni su meni kazali da imaju još dvoje djece, a ja njima da sam od Uskrsa do Svih Svetih u masliniku u Paljuvu kraj Novigrada. Zato su me tako dobro i opisali, tražeći me preko radija kako bi mi zahvalili. Jedino što su Novigrad zamijenili Novaljom, ali su me svejedno našli - dodao je.

