Za zakup vile Hrvatskih šuma daje 76 eura, a iznajmljuje je za 380 € na dan

Skandal s apartmanima Hrvatskih šuma koje je prije pet godina u zakup tvrtki Krula dala stara uprava na čelu s Ivanom Pavelićem epilog će dobiti na sudu. Novoj upravi nije se svidjela Pavelićeva računica po kojoj su Šume 136 apartmana u 20 turističkih objekata od Savudrije do Dubrovnika, lugarnicu, restoran i dva prenoćišta s ukupno više od 500 kreveta Kruli dale za 18.026 eura ili 137.600 kuna mjesečne zakupnine, odnosno svega 8,50 kuna po ležaju dnevno, a obvezale su se i na investicijsko održavanje svih objekata – svih 15 godina na koliko je sklopljen zakup. Nakon što je zaključeno da je ugovor štetan za Šume, Kruli je u ožujku 2018. otkazan ugovor, no tvrtka na čelu s Brunom Dobronićem i ovoga ljeta iznajmljuje sporne apartmane. Jedino što Šumama više ne plaća najam.

Sve je, podsjetimo, počelo u veljači 2014. kada je Pavelić kao najboljeg ponuđača za zakup ugostiteljskih objekata za odmor u vlasništvu HŠ-a u Buzetu, Dugoj Uvali, Nerezinama, Kozaricama, Sv. Filipu i Jakovu, Njivicama, Selcu... raspisao javni natječaj. Sredinom travnja sklapa ugovor s “najpovoljnijim” ponuđačem – nepoznatom tvrtkom Krula još nepoznatijeg zagrebačkog poduzetnika Krune Tkalčevića. Tkalčević je bio susjed Mije Prgometa, koji je u to vrijeme sjedio u NO-u Hrvatskih šuma, no za Večernji je list tada izjavljivao kako “on nema nikakve veze s njegovim javljanjem na natječaj za koji je doznao iz novina, niti ga je namjestio u njegovu korist”.

Prva rata nakon šest mjeseci

Činjenicu da je Krula osnovana svega mjesec dana prije otvaranja natječaja, Tkalčević je pak objašnjavao kako je osnovana “zbog lošeg poslovanja stare”. “Sretni dobitnik” turističkog portfelja Hrvatskih šuma u to je vrijeme, naime, na istoj adresi u Maršanićima 10 imao i registriranu tvrtku za trgovinu na veliko i malo Syphax d.o.o. s jednim zaposlenim, koja je godinu ranije ostvarila prihod od 15.600 i neto gubitak od 54.700 kuna, da bi na kraju sa Šumama sklopio ugovor po kojima bi im za apartmane godišnje trebao plaćati 1,64 milijuna kuna. Prvu ratu uvećanu za šestinu mjesečnog davanja, što je mimo uvjeta natječaja, HŠ-u je morao platiti tek šest mjeseci nakon početka poslovanja. Na teret Šuma palo je investicijsko održavanje i amortizacija, a pobije li netko od 10 drugih sudionika natječaja izbor Krule na sudu, Šume bi Tkalčeviću isplatile i 50.000 eura odštete, stajalo je u ugovoru.

Kad je u Tkalčevićevu fotelju zasjeo novi direktor Krule Bruno Dobronić, nije jasno s obzirom na to da je on prema Sudskom registru tek u svibnju 2016. upisan kao osnivač, jedini član i direktor Krule, a Tkalčević izbrisan. No Poslovni je dnevnik još krajem 2014. pisao kako je direktor Dobronić, pet mjeseci nakon sklapanja ugovora HŠ-a i Krule (inače je rok za primjedbe bio 10 dana), upozorio Pavelića kako su objekti i oprema u prilično lošem stanju. Ne otklone li se nedostaci, veći dio lokacija ne može se koristiti u idućoj turističkoj sezoni, što dovodi u pitanje konzumiranje ugovora o zakupu, pisao je tada Dobronić navodeći što sve treba odraditi prije ljeta 2015. Tražio je saniranja vlage, zamjenu unutarnje i vanjske stolarije, parketa i pločica, elektro i vodovodnih instalacija do novih kuhinja i posuđa te tuš-kabina. Umjesto starih od 70x70 cm tražio je 100x100 cm, kao i sanaciju okoliša i travnjaka te obnovu ljuljački. Kako doznajemo u HŠ-u, većina se tih radova i napravila, a Šume su potom trošile više od milijun kuna godišnje na održavanje apartmana koje je podrazumijevalo čak i zamjenu žarulja. A ne samo da je kasnila s najamninom – Krula je neke objekte dala i u podnajam.

– Zaključili smo da se radi o nepovoljnom ugovoru, štetnom za Hrvatske šume i sukladno tome angažirali odvjetničko društvo. Ugovor je raskinut, a kako se Krula nije iselio iz nekretnina HŠ-a, 21. prosinca 2018. pokrenuli smo sudski postupak – rekao je član uprave Šuma Igor Fazekaš.

Samo dva zaposlena?

A Krula je lanjsku, a i ovu sezonu, što se vidi na njezinim internetskim stranicama Visit Croatia, nastavila iznajmljivati sporne nekretnine. Za dva apartmana u Jelsi s tri zvjezdice, Krula bi trebala plaćati godišnju zakupninu od 472 eura bez PDV-a (39,30 eura mjesečno), a za njih dnevno dobiva najmanje 85 eura. Luksuzna Villa Ližnje Moro u Fažani danas se pak iznajmljuje za 380 eura po danu, a mjesečna zakupnina stoji 2300 eura (76 eura na dan). Apartmane u Barbarigi, HŠ je dao u zakup za 176,86 eura mjesečno. Radi se o objektu sa šest apartmana za do četiri osobe, a u špici sezone Krula ih iznajmljuje za 50 eura dnevno. Za osam apartmana u Villi Vicencija na Mljetu Krula plaća 858 eura mjesečno, a turistima se iznajmljuju i za 70 eura dnevno. Za usporedbu, tvrtka Astrum, koja je još 2007. zakupila dio apartmana HŠ-a s dvostruko manje kreveta, sve vrijeme plaća 18.500 eura mjesečno plus PDV, bez obveze investicijskog održavanja.

Na upit Večernjeg lista za komentar u vezi s tužbom, cijena zakupnine, održavanja kao obveze HŠ-a..., kao i daljim postupcima, direktor Krule Bruno Dobronić je odgovorio kako “Krula do sada nikada nije putem medija komentirala poslovni odnos s Hrvatskim šumama pa to neće učiniti ni sada, a vjerojatno ni ubuduće”.

– Međutim, ono što možemo zaključiti jest kako se očito radi o sukobu frakcija unutar Hrvatskih šuma d.o.o. koje zbog novonastale situacije (odlazak resornog ministra) žele ojačati svoje pozicije unutar tvrtke, a sve na teret pojedinih ugovornih partnera kojima se time nepovratno narušava poslovni ugled i nanosi teško nadoknadiva šteta, kao i šteta hrvatskom turizmu u cijelosti – poručio je Dobronić. Inače, povjerenstvo za sukob interesa ovoga je mjeseca Dobronića kaznilo s 3000 kuna jer je kao član Upravnog vijeća Hine istodobno obavljao funkciju direktora tvrtke Krula te nije prenio upravljačka prava u toj tvrtki na povjerenika. Prema podacima Poslovne Hrvatske, Krula je s dva zaposlena lani imala 2,7 mil. kuna ukupnih prihoda i 431,9 tisuća kuna dobiti.