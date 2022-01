Za sutra izdano crveno upozorenje, evo kada se očekuje porast temperature

I sutra će biti razmjerno hladno, ali uz više sunčanog vremena nego danas posebice u unutrašnjosti dok će oblačnije biti na istoku i jugu Hrvatske.

Od srijede pa do kraja tjedna prevladavajuće sunčano vrijeme uz slabiji vjetar, posebice od četvrtka. Jutra će biti hladna, osobito sredinom tjedna, a dnevna će temperatura nakon četvrtka osjetnije porasti, najavljuje meteorolog Krunoslav Mikec u prognozi za HRT.

Otkrio je i kako je oko sredine siječnja izgledan ponovni porast temperatura zraka i na kopnu i na moru, gdje će, osim zbog sunčanog vremena, biti ugodnije i zbog većinom slabog vjetra.

Utorak će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčan i razmjerno hladan dok je u Lici i djelu Gorskog kotara moguće i malo snijega.

- Od srijede na kopnu sunčanije, ali s hladnim jutrima. Dnevna temperatura porast će u četvrtak te osobito u petak. U srijedu uz to još ponegdje umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a od četvrtka vjetar većinom slab. Na Jadranu u srijedu još ponegdje jaka bura s olujnim udarima, u četvrtak će potpuno oslabjeti te potom okrenuti na sjeverozapadnjak. Prevladavat će sunčano, uz relativno hladna jutra, a danju će iz dana u dan postupno biti sve toplije - rekao je Mikec.

Crveno upozorenje za vjetar izdano je iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak, 11. siječnja, za područje Riječke regije, Kvarnera, Velebitskog kanala i Dalmacije, a narančasto za regije: Knin, Split, Dubrovnik i zapadnu obalu Istre.

Na području Riječke regije očekuje se olujna, podno Velebita i orkanska bura s najjačim udarima vjetra većim od 130 kilometara na sat, pa su iz DHMZ-a poručili kako treba poduzeti mjere za samozaštitu.

Postoji rizik za osobnu sigurnost zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Očekuju se rasprostranjena oštećenja konstrukcija, prekid prometa i prekid opskrbe energijom, istaknuto je.

Na području Kvarnera i Kvarnerića očekuje se mjestimice olujna bura s najjačim udarima vjetra od 45 do 80 čvorova (85-150 km/h), u Velebitskom kanalu olujna, mjestimice moguća orkanska bura s najjačim udarima vjetra od 45 do 100 čvorova (85-185 km/h), dok se u Dalmaciji očekuje mjestimice olujna bura s najjačim udarima vjetra od 40 do 80 čvorova (75-150 km/h).

Iz DHMZ-a savjetuju da se izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa tko putuje treba pratiti informacije o prometu.

Narančasto upozorenje izdano je za Kninsku regiju gdje se očekuju olujni, lokalno i orkanski udari bure s najjačim udarima vjetra od 65 do130 km/h, za regiju Split i Dubrovnik gdje je moguća olujna bura s orkanskim udarima, najjači udari vjetra od 75 do 130 km/h, te na području zapadne obale Istre gdje se očekuje mjestimice vrlo jaka bura s najjačim udarima vjetra 35-60 čvorova (od 65 do 110 km/h).

VIDEO Zagreb: Snijeg tijekom noći prekrio gradske ulice i automobile