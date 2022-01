PREVIRANJA U SRBIJI

Vučić najavio odlazak, ali to priča već deset godina: 'Sustav je stvoren tako da nema nasljednika'

Novinar srpskog servisa BBC-a Aleksandar Miladinović kaže da Vučićeve najave treba uzeti s rezervom jer on to govori već desetak godina, odnosno od kada je naslijedio Tomislava Nikolića na mjestu predsjednika. - Poslije svega što smo vidjeli proteklih godina svaka priča o njegovu nasljedniku nije realna. Uostalom, cijeli sustav napravljen je tako da nasljednika nema. Uz to i sam Vučić bio je nasljednik i jako dobro zna da je broj 2. uvijek potencijalna opasnost za broj 1.