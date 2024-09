Vučić se zanio: 'Mi nismo pripremali cvijeće za nacističke tenkove i platili smo visoku cijenu'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je sinoć na 79. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Istaknuo je kako situacija u svijetu djeluje još "teže i mračnije nego prije godinu dana" te kako Srbija i njezini građani dijele bol sa svima koji su pogođeni ratovima na Bliskom istoku i u Ukrajini. "Čini se nevjerojatnim da je svijet na rubu nuklearnog holokausta. Približavamo se rubu ponora", ustvrdio je Vučić pa stradavanje djece u sukobima nazvao "neoprostivim".

"Moramo vratiti vjeru u mir, jedini put koji nema alternativu. Dugujemo to svim generacijama, budućnost svijeta je naš izbor i odgovornost. Svi mi, koji smo se ovdje okupili sa svih strana svijeta, učinili smo to iz plemenitih i sebičnih razloga. Čelnici čak i najmoćnijih država uglavnom se obraćaju samo svom javnom mnijenju. Nisam ni ja mnogo drugačiji, ali danas neću predstavljati samo Srbiju, visoke stope rasta, jer imam priliku pohvaliti se i u svojoj zemlji", naveo je pa rekao da će govoriti o tome kako je srušena Povelja UN-a. "Objasnit ću na primjeru svoje zemlje, najljepše Srbije. Kako je rušena i gažena. Nakon velikih pobjeda u Prvom i Drugom svjetskom ratu, a Srbi kao narod imali su najveće proporcionalne gubitke u prvom ratu. Među prvima smo se suprotstavili nacistima. Mi nismo pripremali cvijeće za nacističke tenkove i platili smo visoku cijenu", prenosi Telegraf.

"Nadmoć Zapada dovela je do kraja povijesti i potpunog ovladavanja zapadnih idejama u svim područjima društvenog života. Takav nedostatak ravnoteže srušio je i SSSR i Jugoslaviju. To se nije dogodilo slučajno ili samo od sebe, već uz sudjelovanje zapadnih službi, kako u SSSR-u, tako i u Jugoslaviji. Danas smo od mnogih čuli da je napad na Ukrajinu otvorio Pandorinu kutiju. To je neistina", kaže.

Navodi da Srbija podržava teritorijalni integritet Ukrajine te dodaje kako lideri velikih sila pozivaju na poštivanje Povelje UN-a, no ne kada je u pitanju Srbija. "U naletu vlastite moći, kada su mislili da mogu što hoće, počeli su rušiti norme međunarodnog prava. Pogazili su sve norme međunarodnog prava, nisu ni tražili objašnjenje! Napali su i izvršili agresiju na Srbiju, a nije ih bilo briga za Povelju UN-a", kaže. "Godinama lažu da ćemo zbog Rusije dovesti rat na Balkan. Mi nismo sluge ni SAD-a, ni Rusije. Želim da dobro shvatite mehanizme laži i da se svi zajedno pokušamo okupiti ovdje i promijeniti ovu organizaciju. Svijet je na rubu katastrofe, gdje svi navodno brane principe, ne priznaju greške, a principa nema!"

"Srbija je danas najuspješnija država na Balkanu. Naša obaveza je da nikoga ne lažemo i da svima govorimo istinu. Ove velike ne zanima ni pravo ni istina. A mala i ponosna Srbija može se posvetiti ekonomskom napretku, i gledati u budućnost, kada će principi međunarodnog prava biti vraćeni na svjetsku scenu. Nikada i nikome nećemo dati jedno, a to je sloboda i nezavisnost Srbije", naglasio je te istaknuo kako vjeruje u svijet utemeljen na pravim, a ne lažnim vrijednostima.