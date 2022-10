Dirljiva snimka s Paga raznježila je mnoge: 'Uginut će doma, ali bogami sama u kamenjaru neće'

Ljubav između čovjeka i njegovih ljubimaca može biti stvarno velika, dobro to pokazuje obitelj Fabijanić koja vodi OPG. Jedna od njihovih ovaca, Zgužvano Uho, se izgubila i pala u noći na 20. rujan. Vlasnici su je satima tražili, a kada su ju napokon pronašli, odlučili su da ju moraju vratiti kući.

"Zgužvano uho, 15 godina, nije se vratila s paše. On je tražio satima. I našao, Bogu iza nogu. Kao i svi mi kad ostarimo, dama je mislila da je u snazi i da može, propinjala se na drvo, pala, zaplela u šiblje i tako provela noć. Ja sam dušu ispustila do gore i donijela lancune da je nekako prenesemo Nema šanse, bojim se visine, kamenje klizi i oštro je kao sam vrag. Pa je on napravio jedino što mu se činilo ispravno. Digao je u naručje i pravac pojata. Ja sam ka prava plačivagina, plazila za njima i plakala. Plakala jer ne znam hoće li Zgužvana preživjeti. Plakala jer znam koliko Perumuža bole leđa. I plakala od ponosa jer Peromuž ima toliko srce. Rekao je, da ako treba uginuti, uginut će doma, ali bogami sama u kamenjaru neće. Moj čovik" napisala je vlasnica u opisu videa.

Ovčicu su doveli na sigurno, u staju, te su odmah procijenili njeno stanje i odlučili joj pokušati pomoći pod svaku cijenu. Na njoj nisu našli prijelome niti rane, ali noge ju nisu slušale. Započeli su s fizioterapijom, masirali joj noge i vježbali kukove. "Iskustvo nam kaže da ništa od toga, ali srce govori drugo" napisala je vlasnica na Facebooku.

Na žalost, niti uz najbolju volju i trud obitelji Fabijanić, Zgužvano Uho je preminula, a o njenoj smrti su izvijestili 2. listopada.

U komentarima ispod objave, brojni su pratitelji izrazili sućut i podsjetili obitelj Fabijanić da su ovci pružili sve što su mogli. "Svemu i svima nekda dođe kraj Otpratili ste je ko biće, a ne ko stvar. Dali ste joj sve, što joj tribalo - neka dica za vlastite roditelje tako ne pobrine" napisala je jedna osoba.