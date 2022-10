Djevojka ispričala: 'Zaljubila sam se u brata svog očuha, ali me obitelj osuđuje jer je oženjen'

Moja me obitelj izbacila jer sam se zaljubila u brata svog očuha, koji je oženjen i dvostruko stariji od mene. Shrvana sam jer su me potpuno izbacili iz obitelji, iako se i dalje druže s njim, napisala je jedna žena za The Sun.

Njezin otac je preminuo kada je imala dvije godine, a mama se ponovno udala za njezinog očuha kad je imala pet godina. Uvijek se osjećala kao da nemaju puno vremena za nju kada su dobili njezinog brata.

– Moj očuh je oduvijek bio blizak sa svojim bratom. Oboje su u kasnim četrdesetima. Njegova kćer je mojih godina i zajedno smo bile u školi. Bile smo najbolje prijateljice. Nikad ga nisam doživljavala kao bilo što osim brata mog očuha. To je bilo sve dok nisam počela raditi u njegovom uredu kada sam imala 20 godina. Nosio bi odijelo i hodao uokolo s autoritetom. Izgledao je moćno i seksi – nastavila je.

Ostajali bi do kasno nakon posla i razgovarali satima. Ispričala mu je sve o svojim nesigurnostima, a on ju je slušao i posvetio joj pažnju za kojom je žudjela. Jedne noći imali su seks.

– Nisam se osjećala prljavo. Osjećala sam se ispravno. Vodili smo ljubav. Bilo je to više od požude, voljela sam ga. Skrivali smo se ovako godinu dana, a on je obećao da će ostaviti ženu. Mrzila sam čuvati našu ljubav u tajnosti. Jednog dana sam pukla i rekla njegovoj kćeri. Bilo je kao da sam ispalila bombu. Ubrzo me cijela obitelj ponižavala i mrzila – ispričala je.

Prije šest mjeseci su je roditelji izbacili iz kuće te od tada živi s prijateljicom i nije ih vidjela. Poslala je mami bezbroj poruka, ali ona ne želi imati ikakav kontakt s njom. Niti njezina najbolja prijateljica ili bivši ljubavnik.

– Koliko god ova situacija bila bolna, barem ste otkrili njegov nedostatak predanosti prije nego što ste se više povezali. Možda biste mogli napisati pismo svojoj mami izlažući sve svoje o tome što se dogodilo i kako se sada osjećate. Možda neće odgovoriti, ali će barem znati kako se osjećate. Mladi ste i imate dovoljno vremena da pronađete nekoga tko je istinski dostupan te tko će vas voljeti i cijeniti – odgovorila joj je Deidre.

