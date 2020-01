VIDEO 'Ne možete s takvom stvari izaći u kampanji ako nemate screenshot tog SMS-a'

Analitičarka Ankica Mamić i Večernjakov novinar Davor Ivanković danas su u emisiji Večernjeg TV-a komentirali drugi krug predsjedničkih izbora u kojemu se za mandat na Pantovčaku natječu aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i bivši premijer Zoran Milanović koji je u prvom krugu osvojio najviše glasova.

Ankica Mamić smatra da je u jučerašnjem sučeljavanju dominirao Milanović.

– On je pobijedio svog najvećeg neprijatelja, svoj poznati i prepoznati karakter – rekla je Mamić.

Dodaje kako ima birača kojima ni Grabar-Kitarović ni Milanović nisu prvi izbor pa bi finese i detalji mogli donijeti prevagu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Milanović je uspio ustrajati u tome da prikaže nju kao osobu koja govori nevjerodostojno i neinformirano. Uspio je a da se nije iznervirao jer u prvom sučeljavanju vidjeli smo da mu ona ide na živce – smatra Mamić.

Ivanković je rekao da mu u prvom sučeljavanju Milanovićeva agresija nije smetala, ali se slaže da je jučer izgledao puno bolje. Što se tiče birača Miroslava Škore, Ivanković kaže da nije točno da će svi podržati Grabar-Kitarović.

– S velikom sigurnošću možemo reći da jedan dio Škorinih birača neće izaći, samo ne znamo koji. Većina će glasati za Kolindu, a dio će glasati čak za Milanovića – rekao je Ivanković, dodajući da će dio poslušati Škoru, to jest poništiti listić.

Mamić kaže da Škorini birači nisu nikakvo homogeno tijelo kao HDZ-ovi i SDP-ovi birači te da je Škoro bio kandidat promjene.

– Spekulirati da će svi ti glasovi otići u istu vreću, u vreću HDZ-ove kandidatkinje, u najmanju je ruku, pa neću reći optimistično, ali iluzija. To je čista iluzija – rekla je Mamić.

Kaže da SDP nema stranačku disciplinu kao HDZ, kojemu je to jača strana.

– Ali SDP ima vjerne birače i to se vidi, i oni će izaći čak i bez te velike mobilizacije koju na terenu radi HDZ – uvjerena je Mamić.

Mamić i Ivanković kritički su se osvrnuli na izjavu Grabar-Kitarović iz sučeljavanja da se proračun ne puni samo porezom.

– Ljudima to nije toliko važno, ali to je nešto stravično, to je nešto strašno. To nije lapsus – rekao je Ivanković.

Komentirali su i SMS za koji je Grabar-Kitarović rekla da joj je Milanović poslao za vrijeme odlučivanja o mandataru Vlade, koji je na kraju postao Tihomir Orešković.

– S takvom stvari ne možete izaći u predizbornoj kampanji ako nemate screenshot tog istog SMS-a, posebno zato što je Milanović i tijekom prošlog sučeljavanja rekao da predsjednica iznosi stvari koje u najmanju ruku nisu sasvim točne ili nisu puna istina – rekla je Mamić.

Ivanković je komentirao i predsjedničine izjave o korupciji u tajnim službama.

– Definitivno se vidi da predsjednici nešto smeta u SOA-i – kaže Ivanković.

– Bilo ili ne bilo razloga, znamo da je jedna stvar sigurna, da pretkampanja pred televizijom pred milijun gledatelja nije mjesto na kojemu će ona vidno oštećivati imidž središnje sigurnosno-obavještajne agencije u državi. To ne služi nacionalnoj sigurnosti, to destabilizira samu SOA-u – dodao je Ivanković.

Mamić je rekla da netko tko je na čelu jedne institucije ne smije rušiti povjerenje u drugu instituciju.

– Ovakvom raspravom slabe se hrvatske institucije i mislim da to nikome ne čini dobro – rekla je Mamić.

Govoreći o glasovima iz dijaspore, Ivanković je rekao da ne bi bilo ugodno da se dogodi situacija da Milanović, na primjer, pobijedi s 15.000 glasova razlike, a onda dođe 35.000 glasova iz BiH i promijeni se odluka. Mamić je rekla da mi sami moramo početi vjerovati svojim institucijama, ali se složila da bi za Hrvatsku bilo dobro da se to ne dogodi.

Osvrnuli su se i na verbalnu prepirku predsjedničina savjetnika Tomislava Madžara s Milanovićem. Mamić je rekla da savjetnici nemaju što raditi u kampanji, na što je Ivanković upozorio da Madžar nije plaćen.

– Predsjednici sigurno njezin tim ne pomaže, da ne kažemo neku grublju riječ, i ja se nadam da večeras ide bez savjetnika – rekla je Mamić.

Ivanković je rekao da je Madžar nije profesionalni političar te da je reagirao emotivno, kao predsjedničin prijatelj.

– Sigurno nije Anušić (šef stožera Grabar-Kitarović, op. a.) njega postavio. Anušić se, čak su ga neki vidjeli, znojio – rekao je Ivanković koji je na kraju komentirao i sinoćnji američki napad u Iraku u kojem je ubijen iranski general Qasem Soleimani, rekavši da bi zbog moguće eskalacije sukoba trebalo ubrzati izbor.

– U ovom trenutku, ja bih rekao svima njima: "'Ajmo mi brzo izabrati predsjednika" – rekao je Ivanković, dodajući da bi volio da Grabar-Kitarović i Milanović u večerašnjem sučeljavanju kažu i nešto o tome.