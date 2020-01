'Moja reakcija nije opravdana i ne bih je ponovio, ali Milanović nas vrijeđa cijelu kampanju'

Savjetnik aktualne predsjednice Tomislav Madžar oglasio se nakon što je verbalno napao Zorana Milanovića nakon sučeljavanja na HRT-u. Cijeli incident dogodio se zbog toga što je spomenuo propali Kontinental u čijem Nadzornom odboru je bila Kolinda Grabar-Kitarović.

- Moja reakcija nije opravdana i to nije način na koji inače reagiram, niti bih ponovno tako reagirao, i sad mi je žao, ali Zoran Milanović cijelu kampanju vrijeđa sve HDZ-ovce, da smo lopovi, vrijeđa ljude iz vukovarske kolone, vrijeđa branitelje, prema predsjednici se ne ponaša džentlmenski nije joj na kraju sučeljavanja ni ruku pružio, zato sam mu rekao da je to sramotno.I upitao sam ga kako se može predstavljati uspješnim gospodarstvenikom kada je bio prijavljen na minimalac dok se zadnje tri godine bavio privatnim biznisom. Pa to je pitanje koje sve zanima - rekao nam je Tomislav Madžar, savjetnik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović za sport i zdravstvo.

Madžar smatra kako nije bila riječ o nikakvom napadu niti incidentu nego je reagirao na "konstantne Milanovićeve laži i vrijeđanja ispod pojasa".

