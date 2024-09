VIDEO Veliko nevrijeme u Dalmaciji: Pale goleme količine kiše, nastale bujice, snimljene i pijavice

Splitsko područje zahvatilo je u utorak prijepodne veliko nevrijeme. U Splitu je za 20 minuta palo 20 litara kiše po metru kvadratnom, a sve rekorde oborilo je Zadvarje, gdje je palo nevjerojatnih 100 litara kiše. Na Šolti je u prijepodne uočena i pijavica, piše Dalmacija danas.

U Kostanjama je u samo nekoliko sati pala 81 litra kiše po kvadratu uz bujice, a u Muću 48 litara kiše, dok je u Omišu palo 40 litara. Morski.hr piše da je poplavljen šibenski predio Dolac. "Kad se kanalizacija i oborinske vode stave u jednu cijev... milina. I onda kažu da Dolac plavi samo zbog dizanja mora... Bravo", komentira jedna Šibenčanka.

HRT je objavio prognozu za današnji dan. S jačim naoblačenjem kiša, pa i u obliku lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, stiže na istok već prijepodne. Prema večeri vjerojatno prestanak oborina i razvedravanje. Vjetar južni slab, prolazno i jak. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna od 23 do 25°C, piše HRT.

U središnjoj Hrvatskoj od jutra oblačno s kišom, ponegdje i jačim pljuskovima s grmljavinom. Popodne sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Dnevna temperatura 22 ili 23°C. Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj kiša, pa i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, stiže već u noći. Prije podneva smirivanje vremena pa će drugi dio dana biti sunčaniji, ali ne i posve stabilan. Jako i olujno jugo će slabjeti već ujutro, zatim i okrenuti na umjeren jugozapadnjak. Dnevna temperatura zraka od 20 do 24°C.

Jako i olujno jugo puhat će prijepodne i u Dalmaciji, zatim slabiji jugozapadni i južni vjetar. Uz promjenjivu naoblaku pljuskovi praćeni grmljavinom ponegdje će biti i obilni, osobito u prvom dijelu dana. Temperatura zraka većinom od 19 do 24°C, ujutro ponegdje niža. I na jugu Hrvatske promjenjivo s pljuskovima i grmljavinom, češćim i izraženim u prvom dijelu dana. Umjereno do jako jugo slabjet će tek poslijepodne. Temperatura zraka većinom od 19 do 24°C.

Idućih dana na kopnu promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, a kiša je izglednija u južnim predjelima unutrašnjosti, još u srijedu i drugdje. Od četvrtka na kopnu jača južina pa će temperatura zraka ponegdje osjetno porasti. I na Jadranu nestabilno, od četvrtka uz sve jače jugo. Još u srijedu će pljuskova praćenih grmljavinom biti duž cijele obale, a zatim će se pojavljivati uglavnom na sjevernom Jadranu.

