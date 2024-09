Prijete obilna kiša i grmljavinsko nevrijeme: Izdana upozorenja za dio zemlje

Vrijeme će danas biti umjereno do pretežno oblačno s mjestimičnom kišom uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. U Dalmaciji se očekuju izraženi pljuskovi s grmljavinom i obilna oborina. Sunčana razdoblja većinom će biti na sjeveru zemlje. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a prema jugu istočni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 24 °C, u gorskoj Hrvatskoj niža, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog nepovoljnog vremena, za danas je izdan niz upozorenja. Narančasto, koje vrijeme opisuje kao opasno, izdano je zbog kiše za splitsku i dubrovačku regiju: "Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima." Žuto upozorenje zbog kiše izdano je za kninsku regiju.

Splitskoj i dubrovačkoj regiji prijeti i grmljavinsko nevrijeme zbog kojeg je izdano žuto upozorenje: "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom." Brojna su upozorenja izdana zbog vjetra i to narančasto za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal, a žuto za riječku regiju, zapadnu obalu Istre i Dalmaciju.

Kiša se očekuje i u petak, a potom će vrijeme za vikend biti stabilnije. "U nastavku tjedna na kopnu sve rjeđe kiša - još će je biti uglavnom u petak na oblačnijem zapadu, a za vikend sve više sunčanog vremena. Sjeveroistočni i istočni vjetar postupno će oslabjeti. Jutarnja temperatura u blagom padu, a dnevna u porastu. Ujutro može biti i magle. Mnogima ugodno toplo i na Jadranu, osobito tijekom vikenda, kad će prevladavati sunčano. U petak još promjenjivo, mjestimice kiša, na jugu i pljuskovi s grmljavinom. Umjerena do jaka bura i istočnjak slabjet će i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.