VIDEO Ukrajinci srušili ruski Su-30 pa brzo oborili i drugi? Imaju novu taktiku: 'Rat na moru ulazi u novo doba'

Ukrajina tvrdi da je uništila ruski borbeni zrakoplov Su-30 raketom ispaljenom s pomorskog drona, što je, kako je navela, prvo rušenje borbenog zrakoplova pomorskim dronom u svijetu. Vojnoobavještajna agencija GUR objavila je na društvenim mrežama da je lovac u petak srušila vojnoobavještajna jedinica pod nazivom Grupa 13 iznad voda u blizini Novorosijska, glavnog ruskog lučkog grada na Crnom moru, javlja Independent. Društvenim mrežama šire se navodne snimke uništenja Su-30.

