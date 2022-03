VIDEO Širi se snimka trenutka kada raketa pogađa stambenu zgradu u Kijevu

Rano jutros eksplozije su odjeknule Kijevom. Gradske službe za hitne slučajeve potvrdile su da je u ruskom granatiranju oko 6 sati ujutro pogođena stambena zgrada od 12 katova u četvrti Ševčenko. Oštećena je i susjedna deveterokatnica. Dvije osobe su ozlijeđene, a 35 je evakuirano iz zgrade. Sve hitne službe su na terenu.

Na društvenim mrežama širi se snimka trenutka kada je raketa pogodila stambenu zgradu.

Two high-rise buildings located in the Schevchenkivskyi District of Kyiv hit by shelling this morning. pic.twitter.com/TGVlpLyQRe