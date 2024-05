VIDEO Noćno nebo odjednom poplavilo: Pogledajte spektakularne snimke meteora

Nebo iznad Portugala u noći sa subote na nedjelju odjednom je zabljesnulo prekrasnom, žarkom plavom bojom, na oduševljenje građana i turista diljem zemlje. Iako meteori nisu rijetka pojava, ovakva intenzivna svjetlost ne viđa se često.

Na sreću, meteor je pao u subotu navečer kada je velik broj ljudi bio vani, a dobar dio njih imao je i mobitel pri ruci, pa su internet ubrzo preplavile snimke nebeskog spektakla.

Najviše je viđenja zabilježeno na sjeveru Portugala, no dojave su pristigle i iz okolice Lisabona na jugu, ali i iz nekih španjolskih pokrajina, piše Publico.

