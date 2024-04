VIDEO Grmoja i Peternel se posvađali oko gay parova i posvajanja: 'Bit će vam neugodno kad Markić odgovori'

Žustra rasprava izbila je u nekoliko navrata na današnjem sučeljavanju u studiju Večernji TV-a, i to kandidata 6. izborne jedinice - aktualnog ministra financija Marka Primorca (HDZ), Igora Peternela (Domovinski pokret), Nikole Grmoje (Most), Gordana Bosanca (Možemo), Davora Nađija (Fokus) i Ivana Račana (SDP). ''Otrovnih'' komentara bilo je posebno na relaciji Peternel-Grmoja, a sve je eskaliralo dok je kandidat za premijera Mosta iznosio svoju završnu riječi.

Grmoja je, naime, bocnuo Peternela kada ga je upitao hoće li dopustiti homoseksualcima posvajanje djece, navodeći da je još 2013. bio protiv referenduma o braku kojeg je podržalo 70-ak posto građana, a prema kojem se pozivalo da se brak kao zajednica muškarca i žene stavi u Ustav.

- To je vaša politika za koju ste se zalagali, i vi ste se promijenili. Ne budite nervozni, ja se samo referiram na izjave kada ste bili protiv referenduma o braku kojeg je podržalo 70 posto građana - poručio je Grmoja, a Peternel mu je odmah počeo upadati u riječ.

- Ovo je jako ružno. Hoće li vam sutra biti neugodno? Hoće vam biti neugodno kad gospođa Markić odgovori o čemu je bila riječ? - odgovorio je Peternel, na što mu je Grmoja odbrusio kako ''neće, jer ima njegove izjave''.

- Trebate birati bitke - kazao je Grmoja pa nastavio o programu Mosta: ''Politike koje će provoditi Most su jasne, neće se u Hrvatskoj nametati nikakve globalističke lijeve politike, nikakva rodna ideologija i woke luđaštvo, neće biti roditelj 1 i roditelj 2 već otac i majka, postoje samo dva spola, to su politike koje Most zagovara. Nismo kao ovi koji se mijenjaju od danas do sutra. To smo pokazali''.

Međutim, ni tu nije stalo pa je Peternel poručio Grmoji kako ''Most želi dovući Milanovića na vlast''.

- Kako vam uopće nije neugodno. Koji je interes hrvatskih građana da bude Most u hrvatskom saboru. Dva puta ste HDZ dovodili na vlast, sad na vlast želite dovesti Zorana Milanovića. Sram vas može biti, što građani imaju od toga da budete u Saboru, dajte molim vas - odgovorio je Peternel.

