VIDEO Govor Grlića Radmana sa skupa HDZ-a širi se mrežama. Evo što je sve rekao

Na Općem Saboru HDZ-a u Šibeniku odjekivale su brojne poruke hrvatskih predstavnika Vlade, a uglavnom je fokus bio na kritici predsjedniku Zoranu Milanoviću uoči predsjedničkih izbora za kojeg je stranka ponudila svog protukandidata Dragana Primorca. Međutim, u danima nakon isplivao je isječak sa skupa HDZ-a. Konkretnije, širi se neobičan govor ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana koji je dao pred okupljenima koji je zapitao brojne - što je ministar htio reći?

Nekoliko je crtica iz njegovog nastupa koji je trajao oko tri minute i došao nakon Nade Murganić, a prije ministra pravosuđa Damira Habijana. Spominjao je kako se ''po večeri dan poznaje'', kako ''nije dovoljno misliti o filozofiji pod šljivom'', kao i da ''ne možemo biti hrabri jer hrabrost može biti ludost''. Mi vam tekstualno prenosimo cijeli njegov govor u nastavku:

''Prije svega hvala našem dragom predsjedniku na jučerašnjem mobilizacijskom, motivacijskom i poticajnom govoru koji je rezultirao jednom fantastičnom atmosferom, a hvala i na našim dragim ženama na ovako prekrasnoj pjesmi, bećarcu, koje su u čast sada već, govorimo u brojkama, u devetoj godini mandata ove Vlade! Čestitam i hvala vam!

Kažu da se jutro poznaje, da je bolje krenuti od jutra jer po večeri... Međutim, po večeri se dan poznaje, a jučer je bila pobjednička atmosfera jer znamo da idemo u pravom smjeru i da vjerujemo u taj smjer, i da se moramo postaviti snažno, hrabro jer imamo čisto srce. Čisto srce nije dovoljno ljudi moji, nemojmo samo ovako između nas, moramo raditi na tome. Moramo zasukati rukave, moramo se dobro oznojiti jer jedino na taj način možemo učiniti nešto, kao što je i krv naših branitelja i životi njihovi su dali slobodu našoj državi.

Zato je naša država properitetna i međunarodno, kao što je rekao i premijer, snažno pozicionirana upravo u središtu međunarodnih napora da se, naprimjer, riješe situaciji u Ukrajini, ali i u kompletnim globalnim političkim procesima. Moramo biti hrabri, moramo biti mudri, ne možemo biti hrabri jer hrabrost može biti ludost, a mudrost nije dovoljno sjediti pod šljivom i misliti o filozofiji. Biti u sigurnoj zoni ne dobivaš ništa, ali gubiš puno. Prema tome, ujediniti hrabrost i mudrost.

U Hrvatskoj ne postoje dvije politike, postoji jedna politika, samo vanjska. To je politika Andreja Plenkovića i ove Vlade koja je jedina prepoznatljiva u međunarodnoj zajednici. Ovdje je bilo govora, politički nepismeni mediji su našeg dragoga Adriana Vuksanovića kazali su da je Crnogorac, oni bi morali znati da je on Bokelj, Hrvat i istaknuti predsjednik Hrvatske građanske inicijative koji zastupa hrvatske interese u Narodnoj skupštini Crne Gore. On uživa snažnu podršku hrvatske vlade i on je istaknuti domoljub i zbog jedne jezične omaške evo oni su se fokusirali na to.

Kada govorimo o čovjeku koji je na Pantovčaku i koji mora otići, to vam izgleda ovako: kada se klaun useli u palaču, ne postaje kralj, nego od palače pretvori cirkus. Prema tome, mi moramo postaviti svoga čovjeka, to je Dragan Primorac koji će biti predsjednik ove države. Danas je netko poslao zgodnu sličicu kao da je Dragan Primorac za petama Zoranu Milanoviću. Uskoro će biti Zoran Milanović pod petama Draganu Primorcu. Živjeli, Bog vam!'', bio je govor Grlića Radmana.

