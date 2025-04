Gledajte '240 sekundi' 24sata. Kupi jeftino, prodaj skupo: Kako su 11 godina operirali po Istri

POLITIČKA OSTAVŠTINA

Penava odlazi nakon 11 godina: Što je učinio i u kakvom stanju ostavlja Vukovar

Na pitanje što nije učinjeno tijekom njegovih mandata, odgovara da su to nepodijeljene škole, odnosno da se djeca srpske nacionalne manjine školuju po modelu C jer on, kako je rekao, najmanje odvaja djecu. Žali i što nije kvalitetnije izmijenjen Zakon o obnovi i razvoju Vukovara koji bi omogućio veća ulaganja i otvaranje radnih mjesta