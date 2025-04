Za dva tjedna Carlo Acutis bit će proglašen prvim svecem milenijalcem

Assisi, čuveno hodočasničko mjesto u koje se rijeke ljudi već stoljećima slijevaju kako bi, u njegovu rodnom gradu, svoje molitve i zahvale uputili svetom Franji, u ovo će naše doba dobiti još jedan snažan i trajan pečat vjere koji će svjedočiti o kraju 20. i početku 21. stoljeća. Zato vjernici već godinama u Assisi ne dolaze samo zbog utemeljitelja franjevačkog reda već i zbog mladića Carla Acutisa koji je 2006., kao 15-godišnjak, preminuo od leukemije, a prve nedjelje nakon Uskrsa, 27. travnja, na misi u Vatikanu bit će proglašen svetim, čime će postati prvi svetac milenijalac.

Prozvan Božjim influencerom i cyber ​​apostolom, Acutis je većinu svog kratkog života proveo šireći katoličku vjeru na internetu, a sada privlači nove generacije hodočasnika na svoje počivalište pa oni mogu vidjeti kako fotografije nasmijanog crnokosog mladića stoje tih uz prikaze svetog Franje u njegovu habitu. Hodočasnici se već dolaze pomoliti pred očuvanim Carlovim tijelom koje se nalazi u crkvi svete Marije Velike, u svetištu Spoliationu. Njegovo tijelo, izloženo u staklenoj grobnici od 2022., balzamirano je, omogućavajući realističan pogled na Carlovo mladenačko lice i crnu kosu, kao i na traperice, gornji dio trenirke i tenisice, što je odjeća u koju je za života najčešće bio odjeven.

Iako je Carlo 3. svibnja 1991. rođen u Londonu, roditelji su mu Talijani pa je uglavnom odrastao u Milanu, dok je praznike provodio u drugom domu obitelji, u Assisiju, da bi bolesti podlegao na sjeveru Italije, u Monzi. Potjecao je iz bogate obitelji koja nije bila religiozna, no on je odmalena bio prožet vjerom te je svakodnevno išao na misu. Prema riječima njegove majke Antonije Salzano Acutis, bio je pristojno, dobro odgojeno i velikodušno dijete koje bi uvijek s osmijehom dijelilo svoje igračke s drugima.

– Osjećala sam da je poseban, neobičan dječak. S devet godina pomagao je beskućnicima na ulicama i donosio im hranu. Govorio bi: "Ja imam sve, a ovi ljudi nemaju ništa. Je li to pošteno?" – u vrtu zaklade posvećene njezinu sinu koja se nalazi na planini iznad Assisija kazala je njegova majka za agenciju AFP, a prenijela je Hina. Carlo je imao i izražen dar za računala, bio je poznat po svojim računalnim vještinama programiranja, web dizajnu i posebnoj ljubavi prema Euharistiji i Djevici Mariji, te je nadahnuto, na svoj mladenački način, širio Isusov nauk internetom. Već s 11 godina započeo je projekt bilježenja svih euharistijskih čuda u povijesti, stvorivši digitalnu izložbu o čudima. Proučio je i zabilježio 136 euharistijskih čuda, pa se njegova majka osvrnula i na to.

– Živimo u složenom društvu u kojem se katkad čini da tehnologija apsorbira sve. Zašto je Carlo znak nade? Zato što je kroz sve to prošao neokrznut. Pokazao je da moramo biti gospodari tim stvarima, a prije svega ih je iskoristio kako bi činio dobro – izjavila je. Ali ta dobrota koju je širio oko sebe za svoga života ostala je prisutna i nakon njegova odlaska u obliku dvaju čuda povezana s njim koja je Vatikan priznao u skladu s katoličkim pravilima, što je bio preduvjet za Carlovu kanonizaciju. Prvo čudo dogodilo se 2013. kada je posmrtno posredovao izlječenju brazilskog dječaka koji je bolovao od rijetke bolesti gušterače. To mu se čudo pripisalo prije pet godina, a lani mu je Vatikan pripisao i drugo čudo, ozdravljenje kostarikanske studentice teško ozlijeđene u nesreći.

Kako sve brojniji hodočasnici i znatiželjnici pohode vidjeti i pomoliti se pred Carlovim tijelom, zamjetno je da je među njima velik broj mladih, kojima je on zbog vremena u kojem je živio i zbog svoje dobi u kojoj je umro mnogo bliži nego sveci iz davnih stoljeća pa se s njim mogu puno lakše poistovjetiti. Posvjedočila je o tome za AFP američka tinejdžerica Monica Katreeb, koja je na hodočašće došla u skupini učenika.

– Vidjeti nekoga tko izgleda kao ti i nosi odjeću koju bi i ti nosio... Kako je to cool – pojasnila je Katreeb dodajući da će za dva tjedna prisustvovati i misi proglašenja Carla Acutisa svetim te da očekuje da će to biti spektakularan trenutak. I ona smatra da su mnogi mladi gotovo ovisnički uvučeni u online svijet prepuštajući se pogubnom utjecaju negativnih vijesti i informacija na društvenim mrežama, što je nerijetko vodilo i do mračnih sadržaja, pa je, kako je rekla, Carlo svojim životom pokazao da alternativa postoji, da se sve to može nadvladati i "preplaviti Božjom porukom".