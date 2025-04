Turudić o uhićenju Mile Kekina: 'Istraga nije usmjerena na političke protivnike, ne koristimo DORH za političke obračune'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je u nedjelja da je istragom u slučaju malverzacija i pogodovanja u prodaji nekretnina na području Buja obuhvaćeno šest fizičkih i četiri pravne osobe, a odbacio je da je uhićenje Mile Kekina, supruga saborske zastupnice, bilo politički motivirano.

Akcija USKOK-a i policije u petak u aferi s prodajom nekretnina i zemljišta u Istri, na području Buja, izazvala je brojne reakcije u političkom prostoru, a Turudić je u razgovoru za večerašnji Dnevnik HTV-a potvrdio kako je istragom obuhvaćeno šest fizičkih i četiri pravne osobe te da ih se tereti za kaznena djela zloupotrebe položaja i ovlasti, pomaganja u tim djelima te za pranje novca.

Posebnu pozornost izazvalo je uhićenje Mile Kekina, glazbenika i supruga saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin, koji je u petak ispitan i pušten da se brani sa slobode, a Turudić je rekao da se Kekina tereti za poticanje na zloupotrebu položaja i ovlasti. "Sve je jasno navedeno u priopćenju PNUSKOK-a i USKOK-a", dodao je glavni državni odvjetnik.

Na pitanje zašto je Kekin uhićen u petak, upravo na dan saborske rasprave o inicijativi SDP-a za opoziv glavnog državnog odvjetnika, Turudić je rekao da se to nije moglo unaprijed znati. "Kako bi se znalo kada će biti saborska rasprava? Istraga traje mjesecima. Teza da je to namjerno učinjeno potpuno je promašena. Ako je nekom to išlo na štetu, onda meni osobno", dodao je.

Odbacio je i optužbe uglavnom oporbenih političara da koristi DORH za političke obračune kazavši: "Ne koristimo instrumente kaznenog progona za uhićenja političkih protivnika. Sve naše prijedloge prihvatili su nadležni sudovi u Varaždinu, Rijeci, Splitu, Zagrebu i Osijeku", rekao je Turudić.

Govoreći o slučaju Hipodrom, glavni državnih odvjetnik Turudić je rekao kako je postupanje pokrenuto nakon kaznene prijave odvjetnika Ante Nobila, a vezano za navodno sporni angažman zaštitara na Hipodromu i šteti od više od dva milijuna eura. Glavni državni odvjetnik dodao je kako "pribavljaju dokumentaciju zbog bojazni da bi mogli biti uništeni tragovi eventualnih protuzakonitih radnji".

Upitan o slučaju bivšeg HDZ-ovog ministra zdravstva Vilija Beroša, Turudić je rekao da je istraga pri kraju. Ispitano je više od 70 svjedoka, a još se čekaju analize mobilnih uređaja i jedno vještačenje, dodao je. Glavni državni odvjetnik komentirao je i veliku akciju protiv narkomafije prije nekoliko dana u Hrvatskoj. "Zaplijenjeno je osam tona droge. Takav uspjeh ne bi postigla ni policija Velike Britanije, Njemačke ili Francuske", kazao je Turudić. Na pitanje o blagim kaznama za narkokriminal, odgovorio je: "Sudove treba poštovati. Naša je dužnost koristiti pravne lijekove ako se ne slažemo s presudama".

