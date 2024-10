'Mlaka atmosfera i dva velika preokreta u HDZ- u, zapelo je na Butkoviću'

U nedjelju u Šibeniku je održan 21. Opći sabor HDZ-a na kojemu je Andrej Plenković stao pred novinare i obrušio se na predsjednika Zorana Milanovića, ali i dao komentar na i dalje neobjavljenu listu kandidata za župane gradonačelnike i načelnike. Na sjednici je bila i novinarka Večernjeg lista Dea Redžić koja je dala komentar na sveukupnu atmosferu u Šibeniku te se osvrnula na međustranačke odnose unutar HDZ-a.

"Od jučer su se okupili svi važni ljudi stranke. Okupili su se kako izabrali članove predsjedništva HDZ-a i članove odbora HDZ-a što je svima više manje poznato. Ono što nam je manje poznato je da nisu ipak predstavljeni kandidati za županije, gradonačelnike i načelnike za predstojeće izbore. Iako je HDZ najavio još praktički pred šest, sedam mjeseci da će to napraviti na jesen i zaista je bilo riječi da će se to dogoditi danas u Šibeniku, no, danas je to druga priča" objašnjava Redžić.

"Danas govore da to nikad nije bilo najavljeno. Da 500 kandidata oni nikada nisu ni na taj način objavljivali. No, ono što smo saznali, što je sam ministar Anušić kazao, je da je 'zapelo' na Olegu Butkoviću koji prema stranačkim anketama ima najviše šanse da postane župan Primorsko-goranske županije. No, on se toj ideji otima. Još neko vrijeme će se o tome pregovarati tko će biti kandidati." dodaje.

Zvijezda većine govora je bio i predsjednik Milanović. "Premijer je u svojem razgovoru s novinarima bio dosta žestok. Osvrnuo se na situaciju oko SOA-e, osvrnuo se na predsjednika Milanovića. Rekao je da on projicira komplekse, da manipulira i da HDZ zapravo drži Hrvatsku na Zapadu dok nas Milanović svrstava na krivu stranu povijesti" kazala je Redžić.

Govor je održao i Dragan Primorac, HDZ-ov kandidat za predsjednika na predstojećim izborima koji je sebe proglasio nadstranačkim i nestranačkim kandidatom . "Rekao je da on isto što i HDZ. Nije rekao da je pripadnik stranke, ali je sebe izjednačio sa strankom" objašnjava novinarka Večernjeg lista.

"Atmosfera je općenito bila mlaka i nakon govora Dragana Primorca i nakon samog Plenkovićevog govora gdje je premijer bio stvarno energičan. Nije bilo mahanja zastavama i jakih aplauza. Kalmeta je rekao kako 'nema zamora materijala' no evidentno je kako se to itekako osjeti" dodaje.

