VIDEO Društvene mreže bruje o ovoj gesti: 'Je li Musk upravo uputio nacistički pozdrav?'

Elon Musk pojavio se u Capitol One Areni, slaveći inauguraciju novog američkog predsjednika Donalda Trumpa. Zahvalio se okupljenima i poručio: "Budućnost civilizacije je osigurana." Također, izrazio je uzbuđenje zbog izbornog ishoda.

"Izbori dođu i prođu, ali ovi izbori su stvarno bili važni." Obraćajući se publici, Musk je rekao: "Moje srce je uz vas." Musk je, također, raspravljao o istraživanju svemira, pitajući: "Možete li zamisliti kako bi bilo sjajno kada bi američki astronauti odnijeli američke zastave na drugi planet?" Obećao je publici: "Odradit ću svoj posao za vas."

Tijekom svog pojavljivanja, Musk je napravio gestu koja je izazvala brojne komentare na društvenim mrežama. Naime, udario se desnom rukom u prsa, a potom je dignuo u zrak. Neki su tu gestu protumačili kao nacistički pozdrav, dok su je drugi opravdavali, navodi Economic Times.

"Je li Musk upravo uputio nacistički pozdrav", upitala je jedna osoba koja je video podijelila na platformi X. "Izgleda tako", "Da. Kakav zao čovjek", komentirali su neki, dok su drugi stali u Muskovu obranu te istakli kako je taj potez vezan uz njegovu izjavu: "Moje srce je uz vas."

Wait, did Musk just do a Nazi salute? pic.twitter.com/VZChlQXSYv

Elon just did a full Nazi salute, can’t help himself pic.twitter.com/aw0rHqP1Yv