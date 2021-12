VIDEO Brod krcat automobilima doplovio u luku prekriven ledom: 'Nije se vidjela ni marka proizvođača'

Deseci novih automobila pristigli su u luku u ruskom Vladivostoku prekriveni s nekoliko centimetara leda zbog lošeg vremena.

Brojni građani okupili su se kako bi vidjeli ovaj prizor, a na nekim automobilima je bilo toliko leda da se nije vidjela ni marka proizvođača, prenosi Daily Mail.

- Prosinac je, na moru su teški uvjeti. Udari morske vode na palubu brzo se pretvore u led zbog niskih temperatura. Ove godine je puno vjetrovitije nego inače - kazao je kapetan broda koji je prevozio automobile Pyotr Osichansky (72).

Photos show recently unloaded new cars covered in ice after the ship carrying them was caught in severe weather in the Sea of Japan, in the port of Vladivostok, Russia Dec. 29, 2021. pic.twitter.com/fXUMqqecWO