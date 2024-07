Veterinarska inspekcija potvrdila: Kujica napadnuta u Skloništu za životinje Beli Manastir nije preživjela

Kujica koju su u dvorištu Skloništa za životinje Beli Manastir u lipnju prošle godine napali psi nije preživjela taj napad. Doznajemo to u odgovoru Službe za informiranje Državnog inspektorata RH godinu dana nakon napada.

Završava tako i potraga za odgovorom na sasvim jednostavno pitanje - što je bilo s kujicom? Iz DIRH-a su nam uporno ponavljali da oni tu informaciju nemaju, iako su proveli inspekcijski nadzor i nakon toga pokrenuli kazneni postupak pred Općinskim državnim odvjetništvom sukladno članku 205. Kaznenog zakona. Upućivali su nas na sklonište, no Vinko Benić, direktor Veterinarske stanice Beli Manastir u sklopu koje radi i Sklonište za životinje, s nama o tome nije htio ni razgovarati. Na samo jedno pitanje, kako je kujica, iz DIRH-a nam nisu odgovorili ni nakon zahtjeva za pristup informacijama, a na prigovor su odgovorili rješenjem kojim odbijaju prigovor kao neosnovan. No, povjerenica za informiranje Anita Markić 1. srpnja 2024. poništava rješenje DIRH-a od 15. rujna 2023. kojim su odbili prigovor i nalaže DIRH-u da riješi zahtjev za pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Reagirajući na zahtjev povjerenice za informiranje iz Službe za pristup informacijama DIRH-a objašnjavaju da se zahtjev koji smo poslali ne može smatrati zahtjevom za pristup informacijama, jer se odnosi na traženje nove informacije (istu informaciju tražimo već godinu dana, a sigurno postoji i u zapisniku inspekcije, op. a.), pa je zahtjev proslijeđen veterinarskoj inspekciji. U odgovoru koji je pripremila inspekcija ističe se da je Općinsko državno odvjetništvo odbacilo prijavu za kazneno djelo prema čl. 205 st. 1 Kaznenog zakona jer se ono može počiniti isključivo s namjerom.

– U dokaznom postupku utvrđeno je da voditeljica skloništa nije počinila kazneno djelo za koje se sumnjiči kaznenom prijavom jer svojim ponašanjem nije ostvarila niti jedno od bitnih obilježja kaznenog djela iz čl. 205 st. 1 Kaznenog zakona, kao ni obilježja bilo kojeg drugog kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti ili povodom prijedloga za pokretanje postupka. U odgovoru navode da je pas, na žalost, podlegao zbog zadobivenih ozljeda – kaže Marina Šošić, zamjenica službenice za informiranje DIRH-a.

Iako je svima koji su prije godinu dana vidjeli napad na kujicu bilo jasno da ona to nije mogla preživjeti, strogo čuvana tajna konačno je otkrivena. Za smrt kujice, naravno, nitko neće odgovarati. Dokazano je da voditeljica skloništa nije imala namjeru, a to što je inspekcija utvrdila da su psi bili bez nadzora dulje vrijeme nikoga ne zanima. Nemar koji je doveo do napada s tragičnim posljedicama se ne računa, glavno da nije bilo namjere.