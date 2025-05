Zelenski otvoren za pregovore, odbacuje povlačenje s anektiranog teritorija

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da je otvoren za daljnje pregovore s Moskvom, no ponovio je da se ukrajinski vojnici neće povući s teritorija koje je Rusija anektirala. "Ako Rusija postavi uvjet da se naši vojnici povuku iz naše zemlje, to znači da ne žele primirje ni kraj rata", rekao je Zelenski u ponedjeljak, nakon što je američki predsjednik Donald Trump telefonom razgovarao s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Moskva to razumije, kazao je Zelenskij, naglašavajući ulogu ukrajinske vojske u zaštiti svog teritorija.

Rusija je u više navrata poručila da je njen zahtjev u mirovnim pregovorima da se snage Kijeva povuku iz četiri ukrajinske oblasti: Donjecke, Luganske, Zaporiške i Hersonske, nad kojima Rusija nema potpunu kontrolu. Zelenski je potvrdio da ga je Trump kontaktirao jednom prije poziva s Putinom i jednom, zajedno s europskim vođama, nakon poziva s ruskim predsjednikom. Nakon telefonskog razgovora s Putinom, Trump je rekao da će pregovori između Rusije i Ukrajine započeti "odmah".

Ukrajinski vođa je izrazio svoju otvorenost spram daljnjih pregovora na visokoj razini s Rusijom, Sjedinjenim Američkim Državama i europskim zemljama, dodajući da bi se ti sastanci mogli održati u Turskoj, Vatikanu ili Švicarskoj. Zelenski je rekao da sada očekuje pojedinosti o memorandumu koji je spomenuo Putin nakon poziva. Putin je u priopćenju za medije nakon poziva rekao da će memorandum odrediti vremenski okvir i načela za mirno rješavanje sukoba, uključujući moguć prekid vatre.